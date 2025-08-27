Los Brigadistas de extinción de incendios han negado el saludo al presidente de la Junta de Castilla y León y lo justifican en su enfado por la gestión

Brigadistas de extinción de incendios han negado este miércoles el saludo al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el recibimiento que han hecho a los reyes de España en el municipio de Galende y lo han justificado en su enfado por la gestión del Ejecutivo autonómico de los incendios forestales en la comunidad.

El responsable autonómico del área de CCOO de Castilla y León, José Ramón Jiménez, ha explicado que la denegación del saludo la habían acordado previamente los brigadistas por un cúmulo de circunstancias que "vas sumando y al final la gente acaba muy enfadada", ha reconocido.

Así se lo han transmitido algunos de los efectivos de extinción en un grupo que tienen en redes sociales, según ha asegurado Jiménez, que ha agregado que hay "muchos motivos de malestar", como los "compromisos incumplidos", tras las promesas realizadas tras los incendios de la Sierra de la Culebra de Zamora de 2022.

El motivo de la visita

En los vídeos de la visita, se ve cómo el presidente de la Junta de Castilla y León, que va detrás de los reyes junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, saluda al primero de los efectivos, pero el segundo de los brigadistas le niega la mano y le comenta algo; mientras que el tercero no le mira cuando le da un toque en el brazo y, tras ello, Mañueco opta por apartarse de forma discreta y evitar intercambiar saludos con el resto de los brigadistas.

Jiménez ha asegurado que, aparte del malestar por las condiciones laborales, algunos miembros del operativo también lamentaron que por la mañana no les hubieran dejado acceder al puesto de mando avanzado y los responsables de seguridad les hubieran tratado "de muy malas maneras y muy malos modos".