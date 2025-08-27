El incendio en Ibias, Asturias, ha obligado a evacuar a algunos vecinos en helicóptero que quedaron atrapados por las llamas en las carreteras

Última hora de los incendios en España: Felipe VI habla con los afectados en Zamora: "Los testimonios son sobrecogedores"

La noche en Ibias, Asturias, ha sido muy intensa con el avance de las llamas del incendio que continúa quemando todo a su paso a gran rapidez debido a las fuertes rachas de viento. Solo anoche se contabilizaron ocho incendios: seis activos y dos estabilizados. Informa E. Ascaso.

Este fuego, que ha sido intencionado, ha obligado a desalojar cuatro localidades. En una de ellas se encuentra Noemí Bautista, para explicar en qué situación se encuentra este gran incendio: "Aunque han mejorado bastante las condiciones meteorológicas, dependen de que se mantengan para que puedan llegar a controlar el fuego".

"El incendio se originaba ayer a las seis de la tarde junto a la piscina de una vivienda que los efectivos ya han desalojado y que vieron como esta zona quedaba completamente ocupada por las llamas. EL fuego avanzó con virulencia hacia dos poblaciones que también han sido desalojadas. Algunos vecinos que se quedaron atrapados en las carreteras tuvieron que ser rescatados en helicóptero".

El testimonio de los vecinos

"Los trabajos de extinción por tierra y por aire continúan avanzando y se espera que los muros de contención den sus frutos". Los vecinos han contado cómo las llamas les sorprendieron mientras se estaban bañando en esa piscina donde se originó el fuego: "Fue de un momento para otro. Sacaron corriendo a toda la gente con ayuda de los bomberos".

Las rápidas llamas alcanzaron a la población impulsadas por el viento: "En pocos minutos el fuego consiguió llegar hasta arriba". Decenas de vecinos de Villamayor y Villacebollín tuvieron que salir corriendo de sus casas. Algunos incluso han sido evacuados en helicóptero porque el fuego ya había alcanzado las carreteras: "Hay gente que estaba con niños pequeños o personas mayores que tenían dificultades para salir de ahí en helicóptero".