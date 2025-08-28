En caso de que tengamos dinero que se haya quemado por un incendio, el Banco de España puede devolvérnoslo: las condiciones

¿Qué ocurre cuando en una catástrofe natural se daña el dinero en efectivo que puede tener algún vecino en su casa? Bueno, pues no está todo perdido porque el Banco de España nos lo devuelve siempre que se pueda demostrar que era de curso legal y que de algún resto del billete, que en el caso de los incendios no es tan fácil. Nos lo explica Javier Villanueva.

100.000 billetes, 4.000.000 y medio de euros es lo que han conseguido recuperar el Banco de España. Aquí, por ejemplo, tras un incendio, son capaces de determinar si los euros calcinados son válidos o no y se devuelven por billetes nuevos. Uno a uno y con un mimo infinito, los billetes se van separando con las pinzas bisturí. Es una pequeña fortuna y lo que aún queda por analizar en el resto de la caja, centenares de billetes de 50 euros calcinados.

"Están hechos con una alta calidad y pueden resistir", explica Pilar Dotor, de la división de análisis de efectivo del Banco de España. Y por eso, a pesar de las altísimas temperaturas que han padecido, todavía hay solución, aunque antes hay que someterlos a un análisis minucioso: "Vamos a poder identificar elementos de seguridad que nos permita determinar que se trata de un billete legítimo", Carmen Álamo, jefa de este equipo.

"Podemos ver la tinta Ovi el relieve podríamos o ver la marca de agua del billete que se trata de un billete legítimo". En esta otra caja, la fortuna se incrementa a simple vista, sólo un amasijo de papel quemado y una desgracia para su dueño, pero para los ojos de los especialistas: "Debemos comprobar que es el mismo billete un billete pagable"

Para cobrar todo este dineral, cada uno de los billetes rescatados ha de superar el 50% de su tamaño. Si miden menos del 50% ese billete, no se paga. Una vez concluido el análisis forense del Banco de España hace números y ordena la transferencia a la cuenta del propietario. El dinero, además, es un servicio gratuito.