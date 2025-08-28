La agenda de los reyes en Galicia

Los reyes estarán este jueves en Ourense para conocer de primera mano los daños de los incendios

Así son las ayudas del Gobierno para los afectados por los incendios forestales

Las temperaturas, más bajas, y el aumento de la humedad puede ser favorable para los incendios que aún siguen activos.

Son más de trece los fuegos activos. Preocupa especialmente el de Fasgar, en León, que se ha vuelto a descontrolar.

En Galicia, sin embargo, ya no queda ninguno en nivel 2. El de Quiroga, Lugo, se ha extinguido.

Los reyes, que el miércoles estuvieron en Zamora, este jueves viajan a Ourense para conocer de primera mano los daños que ha causado el fuego.

Mientras, la gestión de los incendios continua tensionando el debate político. Este jueves comparece el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en el Senado a petición del Partido Popular.