Última hora de los incendios en España: Galicia amanece por primera vez sin fuegos con riesgo para la población
Los reyes estarán este jueves en Ourense para conocer de primera mano los daños de los incendios
Así son las ayudas del Gobierno para los afectados por los incendios forestales
Las temperaturas, más bajas, y el aumento de la humedad puede ser favorable para los incendios que aún siguen activos.
Son más de trece los fuegos activos. Preocupa especialmente el de Fasgar, en León, que se ha vuelto a descontrolar.
En Galicia, sin embargo, ya no queda ninguno en nivel 2. El de Quiroga, Lugo, se ha extinguido.
Los reyes, que el miércoles estuvieron en Zamora, este jueves viajan a Ourense para conocer de primera mano los daños que ha causado el fuego.
Mientras, la gestión de los incendios continua tensionando el debate político. Este jueves comparece el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en el Senado a petición del Partido Popular.
La agenda de los reyes en Galicia
El desplante de los brigadistas al presidente Mañueco ante los reyes
Brigadistas de extinción de incendios han negado este miércoles el saludo al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el recibimiento que han hecho a los reyes de España en el municipio de Galende y lo han justificado en su enfado por la gestión del Ejecutivo autonómico de los incendios forestales en la comunidad.Ir a la noticia
Galicia amanece por primera vez sin incendios con riesgo para la población
Galicia amanece por primera vez, en dos semanas, sin incendios que supongan un riesgo para la población. Aún así, no remiten del todo y los esfuerzos se centran en los dos fuegos activos en Luego y en Ourense.
Este jueves, los reyes visitarán las zonas afectadas por las llamas en Ourense.
Los incendios que más preocupan a primera hora del jueves
El incendio de Fasgar en León se ha vuelto a descontrolar y sigue en nivel 2, como los de Anllares del Sil, La Baña, Garaño y Colinas de Martín Moro, en León, y Porto en Zamora, mientras que en nivel 1 se encuentra Llamas de Cabrera, Barniedo de la Reina, ambos en León, y Cardaño de Arriba, en Palencia.
Por su parte, hay otros siete incendios activos en Yeres, Canalejas, Gestoso y San Justo de la Vega, en la provincia de León; San Pedro de Cansoles y Astudillo, en Palencia, y en Molezuelas de la Carballeda (Zamora).
En Ibias, Asturias la lluvia ha ayudado en la extinción del fuego y en Galicia, el incendio de Quiroga, en Lugo, ya está extinguido.
La lluvia, clave en la lucha contra el fuego
Mientras más de 13 fuegos siguen activos, este jueves se espera que la lluvia sea clave. Hay ocho comunidades en alerta por tormentas y temporal en el mar.
Son los últimos coletazos del huracán Erin, que sigue dejando avisos por el temporal en zonas de costa y hay riesgo de intensas granizadas como la que ha caído ya en puntos de Zaragoza.