Frente a un gasto de más de 70.000 millones, solo se destinan en gestión forestal 2.760 millones de euros

Mientras todos los focos están puestos en los numerosos fuegos que asolan España con el consiguiente coste ambiental, también existe un coste económico que suponen los incendios. La Comisión Europea llegó a hacer el cálculo y estimó en un 4,5 por ciento del PIB de nuestro país o lo que es lo mismo más de 71 mil millones de euros. Los expertos creen que se ahorraría mucho dinero si se emplease en prevención.

En 2022 ardía Bejís, en Castellón, destruyendo casi 32.000 hectáreas. Se deberían emplear 7 millones para recuperar la zona, pero hoy quedan las cicatrices y la promesa de la Generalitat de invertir para recobrar su vida.

“Se quemó todo, la gente pagó de su bolsillo hasta 2.000 euros y todavía está esperando las ayudas", cuenta Hugo, un joven del pueblo.

Los incendios en España suponen un coste del 4,5% del PIB

La factura que dejan los incendios quema demasiado dinero. Para España supone hasta el 4,5% del PIB.

Emilio Vizuete, Profesor de Empresa de la Universidad de Barcelona, asegura que "los efectos son devastadores para la situación económica de una población. A corto plazo la actividad económica se para”.El coste de extinción puede suponer unos 10.000 euros por hectárea.

El campo suele ser el más afectado y el turismo huye en cuanto se acerca el peligro. En los pueblos de Sierra Bermeja, en Málaga, asolados por un gran incendio en 2021, aún se están recuperando.

Juan Antonio Martínez Coordinador Ecologistas en Acción Andalucía: "Son pueblos que viven del turismo rural y de las cuatro artesanías que sacan del bosque. En esos casos, un incendio forestal es nefasto."

Frente a un gasto de más de 70.000 millones, solo se destinan en gestión forestal 2.760 millones de euros.

Emilio Vizuete afirma que "España invierte menos que Francia o Alemania. Se debe cubrir muy bien la limpieza de los bosques y las zonas adyacentes". Aumentar la inversión, conservar lo nuestro no tiene precio.