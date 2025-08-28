El aumento del coste de vida en Baleares no permite a los jubilados mantener su nivel de vida únicamente con la pensión

Valencia, la mejor ciudad del mundo para jubilarse según un portal económico estadounidense

El exceso de turistas, los precios inalcanzables y la falta de vivienda están empujando a muchos mayores de Baleares a buscar un lugar de retiro en la península. La Comunidad Valenciana se ha convertido en uno de los destinos preferidos, ya que ofrece un clima similar al de las islas y un coste de vida más asequible.

Cada vez más jubilados que han trabajado toda su vida en Ibiza o Mallorca deciden mudarse a la costa valenciana o alicantina, donde adquieren vivienda y encuentran mayor estabilidad económica. El aumento del precio de los alquileres y de los productos básicos en Baleares ha hecho inviable para muchos mantener su nivel de vida únicamente con la pensión.

El fenómeno comienza a hacerse visible en el mercado inmobiliario. En localidades como Gandía, las agencias han detectado un incremento de compradores procedentes de las islas, especialmente jubilados que buscan una vida más cómoda.

En 2024, Baleares recibió cerca de 19 millones de turistas, una cifra que consolida al archipiélago como uno de los principales destinos turísticos de Europa. Sin embargo, este volumen de visitantes también ha disparado los precios y está provocando la salida de población local, entre ellos numerosos pensionistas que buscan en la península una alternativa para su jubilación.