La seguridad es otro factor decisivo a la hora de elegir destino para jubilarse

El informe subraya que el coste de vida es muy asequible en comparación con países donde el nivel adquisitivo es más alto.

Compartir







ValenciaCon un clima agradable durante todo el año, el título de Ciudad Verde Europea 2024, una notable hospitalidad hacia los visitantes y una amplia red de servicios, Valencia se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos para vivir. Su equilibrio entre calidad de vida, sostenibilidad y oferta cultural y gastronómica la sitúa en el punto de mira de quienes buscan un lugar ideal para disfrutar de la jubilación.

València ha sido reconocida como la mejor ciudad del mundo para pasar la jubilación, según un informe publicado por un prestigioso portal económico de Estados Unidos especializado en recomendaciones de inversión. El estudio destaca una combinación de factores que colocan a la capital valenciana en lo más alto del ránking, convirtiéndola en un destino privilegiado para retirarse.

Idioma, clima y gastronomía

Uno de los aspectos más valorados es el nivel de inglés que hablan sus habitantes, lo que facilita la integración de jubilados extranjeros. Sin embargo, el atractivo de València va mucho más allá del idioma. Su clima soleado durante gran parte del año es uno de los grandes reclamos que comparte con otras localidades de la Comunidad Valenciana. La gastronomía, con productos locales frescos y recetas de fama mundial como la paella, también enamora a quienes la visitan.

El informe subraya que el coste de vida es muy asequible en comparación con países donde el nivel adquisitivo es más alto. Además, la ciudad ofrece una amplia oferta cultural y un rico patrimonio histórico, desde monumentos como la Lonja de la Seda hasta barrios llenos de arte urbano y actividades durante todo el año.

PUEDE INTERESARTE Los embalses valencianos se libran de la sequía: resisten el verano con niveles óptimos y superan las cifras de 2024

Seguridad y calidad de vida

La seguridad es otro factor decisivo a la hora de elegir destino para jubilarse. Según el estudio, este conjunto de elementos hace que València no solo sea un lugar para vivir, sino “la última gran decisión” para quienes buscan una etapa de retiro tranquila, activa y con un alto nivel de bienestar.