Se hacían pasar por técnicos del servicio de teleasistencia y engañaban a los ancianos asegurándoles que había un fallo de cobertura

Tres detenidos en Chiclana por engañar y robar a ancianos haciéndose pasar por técnicos de Teleasistencia

Compartir







La Guardia Civil de Cádiz ha desarticulado una organización criminal acusada de asaltar al menos una decena de viviendas habitadas por ancianos en situación de vulnerabilidad entre los meses de julio y agosto en la provincia. Tres persona fueron detenidas en Chiclana, los presuntos autores se hacían pasar por técnicos del Servicio de Teleasistencia, realizando llamadas a los usuarios del sistema para acceder a los domicilios con la excusa de cambiar dispositivos que supuestamente tenían fallos de cobertura.

'Vamos a ver' habla en directo con Concha, una víctima de los falsos operadores de teleasistencia que robaban a ancianos. Concha explica cómo se pusieron en contacto con ella: "Me llamaron diciéndome que eran de la Junta de Andalucía del botón de la independencia para cambiarle el aparato que veo que no está bien. Pues le dije que vinieran, porque yo les creí, porque han estado anteriormente aquí en otras cosas".

Concha explica cómo le robaron los falsos operadores de teleasistencia

Además, Concha explica el momento en el que fueron a su casa y le robaron: "Cuando llegaron, vinieron rápidamente al botón y me dijeron que parecía que estaba mal porque parpadeaba, y entonces me pidieron el botón para cambiarle las pilas, que a lo mejor era para que no llamara. Después de eso me dijeron de ver los otros aparatos que yo tenía, entonces me dijeron que había algo magnético y que no podían arreglarlo, cosas de cobre o de oro, y también el dinero. Justo tenía yo un joyerito y tenía el dinero que me habían traído mis hijos, 3.600 euros, y me dijo que lo echara encima de la cama y se llevó lo de oro y el dinero a la cocina".

Concha comenta el momento en el que se dio cuenta de lo que estaba pasando: "Cuando volví a la cocina, digo: '¿dónde está lo que yo le he dado antes?' y entonces me fui dando cuenta y le dije: 'Mire usted, me está haciendo a mí un timo, porque yo soy una persona viuda y con mi hijo minusválido; yo no tengo grandeza para que usted venga a timarme y a quitarme mis cosas', y corriendo abrió la puerta y salió corriendo, y yo detrás".