Hallan el cadáver ensangrentado y con un fuerte golpe en la cabeza en una playa de Las Negras (Níjar, Cabo de Gata). Se trata de un joven, vecino de la zona, de unos veintitrés años y el estado que presenta el cuerpo hace sospechar, como primera hipótesis, que se trata de una muerte violenta. En 'Vamos a ver' analizamos los detalles de este terrible hallazgo y las posibles hipótesis que habría en torno a este posible crimen.

Desde Níjar, Paco Ballesta nos da todos los detalles de lo sucedido: "Lo que me dicen es que se trata de un chico que llegó aquí hace dos años aproximadamente, que venía de un pueblo muy cercano, a unos veinte kilómetros, que tenía una forma de vivir un tanto precaria. Me dicen, pendiente de confirmar, que en dos ocasiones fue detenido, que este asesinato puede estar relacionado con actividades ilícitas".

Tráfico de personas: principal hipótesis del crimen de Las Negras

En este sentido, nuestro compañero nos cuenta que aún está por confirmar "si hay relación o no con drogas y otras sustancias". Pero hay otros detalles que está analizando minuciosamente la Policía Judicial de la Guardia Civil: "Esta misma semana, en la zona de Níjar, en Almería, hubo catorce detenciones y se quitaron catorce embarcaciones que se utilizaban para el tráfico de personas. Se investigan todas las hipótesis, pero tienen claro que ha sido un asesinato, que con la piedra le han matado".

Pero, ¿cómo se produjo este crimen? "Hay clanes que utilizan armas, que utilizan pistolas, que utilizan navajas, y el asesinarle con una piedra le da información a la Policía Judicial para llegar a quien ha podido asesinar a este joven". Desde el plató, Alfonso Egea tiene más datos al respecto: "La playa es el escenario del crimen aunque, cuando se encuentra el cuerpo, se plantean ante qué estamos, ante una persona que ha caído de una embarcación, ante un posible furtivo que el mar a traído a la costa, ante un accidentado de alguien que ha caído y se ha golpeado en la cabeza...".

Otro dato destacable es que la Guardia Civil ha confirmado que se trata de una muerte violenta y de etiología homicida: "Alguien ha golpeado a este chico más de una vez con una piedra que estaba cerca del cadáver. Por eso, más que un ajuste de cuentas barajan un desencuentro de personas conocidas entre sí que no han ido a ese lugar a hacer ningún tipo de negocio ilícito, sino que están ahí hablando o manejando cualquier producto ilícito y que, en esa situación, se produce una discusión entre personas que podrían ser amigas o no y acaban con la vida de este chico con un objeto de oportunidad".

"Nadie lleva un arma porque nadie acude al lugar para matar a alguien. Ha habido una discusión, han cogido una piedra y han acabado con la vida de este chico", aclara Egea. El lugar en el que se ha hallado el cadáver de este joven es un "escenario vivo" donde hay oleaje y donde no hay cámaras de seguridad, lo que complica la investigación que ya se está llevando a cabo: "Es el peor de los escenarios, aunque en todos los accesos hay cámaras".

Sobre la hora del crimen, se estima que habría tenido lugar sobre la madrugada del día anterior al hallazgo del cuerpo: "El aviso se produce a las once de la mañana y la inspección ocular apunta a que no ha sido inmediatamente reciente, no ha sido a las nueve, sino durante la madrugada anterior. Eso puede dificultar la investigación en algún aspecto pero sí que puede favorecer el hecho de que haya pocos coches. Se puede ver quién puede entrar y quién puede salir", aclaran desde plató los colaboradores analistas.