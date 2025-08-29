Así actuaba la abuela ladrona de Málaga: tenía ocho identidades distintas y llevaba décadas robando

La anciana, de 81 años, aprovechaba su imagen "frágil y amable" para entrar en apartamentos vacacionales

La Policía Nacional detenía esta semana a una anciana de 81 años con un largo historial delictivo. La mujer, de apariencia "frágil y amable", se valía de su imagen de señora mayor para pasar desapercibida en los edificios de la ciudad andaluza y entrar a robar en los apartamentos turísticos.

El modus operandi era siempre el mismo: aprovechaba cuando algún vecino salía del edificio para entrar en los bloques y, con ayuda de recortes de plástico, forzar las cerraduras de los apartamentos turísticos. Según el comunicado oficial de la Policía Nacional, la mujer de 81 años es considerada una "histórica" en el mundo de los robos en viviendas con numerosas detenciones a sus espaldas.

La detención de la mujer se producía después de que el arrendatario de un apartamento vacacional la sorprendiera in fraganti robando en la vivienda. Al recibir el aviso, agentes del grupo Gotham de la Policía Nacional se desplazaban hasta el lugar confirmando que la anciana tenía un extenso expediente de delitos contra el patrimonio y procediendo a su arresto.

Javier Ríos, portavoz de la Policía Nacional de Málaga, ha aportado en 'La mirada crítica' más datos de este sorprendente caso:

"Nadie sospecharía de una persona de esta edad, aprovechaba cuando salía alguien del portal para entrar y, con recortes de plástico, entrar en los apartamentos y hacerse con el botín, le gustaban especialmente el dinero y las joyas. Como es evidente nunca empleaba la fuerza".

A la mujer se le atribuyen cinco robos en apartamentos vacacionales en la ciudad de Málaga y, tras las primeras investigaciones, los agentes descubrieron que llegó a tener hasta ocho identidades distintas.