Okupadas varias viviendas afectadas por la DANA en Paiporta: "Los vecinos tenemos miedo"

Raquel es vecina de Paiporta y ha contado en 'Vamos a ver' la situación de indefensión en la que se encuentran: "No estamos seguros, hay peleas"

Ya han pasado diez meses desde que la DANA arrasara Paiporta, en Valencia. Pese a que ya parece algo lejano, lo cierto es que el miedo entre los vecinos continúa muy vigente ya no por el agua, si no por los okupas.

Y es que son muchas las viviendas que en Paiporta, una de las localidades más afectadas por las riadas, continúan a la espera de ser rehabilitadas. Dos de estas viviendas fueron okupadas hace unos días por cuatro hombres de nacionalidad magrebí pese a que las casas están en una situación lamentable y con peligro de derrumbe.

Los vecinos han denunciado ante las autoridades esta situación y ha puesto negro sobre blanco que se sienten desamparados por completo: "No es justo que nadie nos defienda cuando nosotros seguimos pagando hipotecas e impuestos, nadie vela por nosotros, esto va a ir a más y el miedo que tenemos es que se okupen el resto de viviendas que siguen vacías".

Las viviendas afectadas por la riada siguen en pie, pero apenas aguantan: humedades, grietas y estructuras al borde del derrumbe con las que estos okupas conviven día a día. Los vecinos de la localidad no solo tienen miedo a perder sus propiedades, si no también a que por el uso estas estructuras se vengan abajo afectando a las viviendas contiguas.

Hablamos con una vecina de Paiporta que ruega ayuda

Raquel es vecina de Paiporta y ha conectado en directo con 'Vamos a ver' para denunciar la situación en la que se encuentran en esta localidad de Valencia en la que se han vuelto comunes las peleas callejeras entre okupas:

"Yo entiendo que todos somos personas y que tenemos derecho a una vivienda, pero aquí algo hay que hacer. Lo que no puede ser es que sigamos sin alumbrado en algunas calles, debe ser muy difícil ser okupa yo lo entiendo, pero tampoco podemos los vecinos estar con gente conflictiva pared con pared, si vienen a adaptarse y a vivir mano a mano con nosotros bienvenidos sean, pero tenemos derecho a vivir con tranquilidad en medio de esta desgracia".

Raquel ha denunciado en nuestro programa que Paiporta sigue sin un plan de recuperación y que se cuentan por decenas las familias que siguen sin recibir ayuda para la reconstrucción de sus vidas: "A nosotros no nos acoge nadie, parece que tienen más derechos los que hacen las cosas mal que los que las hacemos bien".