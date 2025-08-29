Se trata de un problema que afecta directamente a la vida diaria de los vecinos

Una casa dañada por la DANA se derrumba en Paiporta después de que los vecinos denunciaran su estado

ValenciaEste viernes se cumplen 10 meses de la DANA y, más de 300 días después, muchas comunidades de vecinos, siguen sin ascensores. Una situación que convierte la vida diaria en una auténtica odisea, especialmente para las personas mayores o con movilidad reducida, para quienes subir y bajar escaleras se ha vuelto inviable.

Las cifras ponen en contexto la magnitud del problema: se calcula que 7.500 ascensores resultaron dañados por la catástrofe. En un año normal se instalan unos 1.500 ascensores, por lo que la demanda se multiplicó de forma inasumible. Actualmente, casi mil siguen pendientes de reparación o sustitución.

Para agilizar la respuesta, la Conselleria de Industria impulsó una línea de formación exprés para homologar a profesionales de mecánica o electrónica en el mantenimiento de ascensores. Sin embargo, el programa no arrancó hasta julio, meses después de haberse anunciado.

Falta de mano de obra y piezas a medida

“No es un problema económico, sino de falta de mano de obra especializada”, señala Sebastián Cucala, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón. Aunque reparar los ascensores supone un coste elevado, las empresas del sector y algunas entidades financieras han ofrecido facilidades de pago hasta que los vecinos cobren las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros.

Desde la Asociación de Empresas de Ascensores de la Comunitat Valenciana (Ascencoval) añaden otro factor: los presupuestos elevados que generan desavenencias entre vecinos, ya que en muchos casos es necesario sustituir por completo los elevadores dañados. Además, buena parte de las piezas deben fabricarse a medida, lo que retrasa los plazos de ejecución.

Intervenciones prioritarias

Fueron tantos los estragos que causó la dana y las infraestructuras que debían repararsese decidió priorizar los edificios habitados por personas con movilidad reducida. De los 311 inmuebles identificados, actualmente se trabaja en 189 ascensores prioritarios.

Además, la moratoria del Real Decreto 7/2024, que aplaza hasta 2026 la aplicación de nuevas normativas técnicas, ha permitido destinar más de 1.000 horas de trabajo a la recuperación de elevadores afectados.

Diez meses después, las cifras revelan que la normalidad aún está lejos para miles de vecinos que siguen esperando recuperar un servicio esencial en su vida diaria.