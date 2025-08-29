Los pasajeros que ya disponen de billete AVLO viajarán en trenes AVE sin coste adicional

Renfe sustituirá los Avlo Madrid-Barcelona por trenes AVE a partir de septiembre

Los trenes de Avlo en la línea Madrid-Barcelona dejarán de circular a partir del 8 de septiembre, apenas cuatro años después de su lanzamiento. Renfe ha informado que los usuarios que tenían billete recibirán el mismo servicio, que viajarán en trenes AVE sin ningún coste adicional.

La compañía pública ha tomado cancelar estos trenes Avlo después de cuatro años, tras la retirada de varios trenes de la serie S106, conocidos como Avril, y de unidades S102, que prestaban servicio en esta línea, la más concurrida de la red española. Desde Renfe aseguran que para los usuarios no habrá cambios y serán reubicados automáticamente: Todas las condiciones serán las mismas en frecuencia, horarios y se añaden mejores comodidades, como coche-cafetería, coche silencio y acceso a salas club.

Los nuevos precios del billete de los trayectos entre Madrid-Barcelona: serán más caros

El precio, sin embargo, cuando los trayectos entre Madrid-Barcelona queden integrados en la oferta del AVE, serán “competitivos”, aunque el billete medio será más elevado que en la modalidad de bajo coste, en un mercado en el que la compañía compite con Ouigo e Iryo. Las nuevas reservas ya tendrán la tarifa del AVE.

Renfe ha confirmado que esta reorganización afecta únicamente al corredor Madrid-Barcelona, mientras que el resto de líneas AVLO mantendrán su operativa habitual.