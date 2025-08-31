Se esperan 5 millones de desplazamientos en esta operación retorno del verano que empezó el viernes a las 15:00 horas

Septiembre trae consigo un ritual casi universal: los propósitos del nuevo curso

La operación retorno de las vacaciones ya está en marcha y el tráfico empieza a notarse en la entrada a las grandes ciudades como Madrid. Se esperan 5 millones de desplazamientos en esta operación retorno del verano que empezó el viernes a las 15:00 horas.

Con las pilas, en teoría, recargadas y maleteros llenos, miles de españoles parten rumbo a casa, aunque ya pensando en el lunes y en cómo afrontarlo.

Mientras la rutina asoma, también lo hace otra preocupación: la cuenta bancaria tras las vacaciones. Algunos reconocen venir “pelados” de los días de disfrute.

Los propósitos de septiembre

Sin embargo, no todo es nostalgia y números rojos. Septiembre trae consigo un ritual casi universal: los propósitos del nuevo curso.

Comer más sano, hacer deporte, aprender idiomas, dejar de fumar o el alcohol, son algunos de los propósitos más comunes después de un verano desordenado.

Metas e ilusión son útiles para arrancar septiembre con buen pie, aunque la verdadera motivación siempre acabará siendo la misma: contar los días hasta las próximas vacaciones.