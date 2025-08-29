Septiembre comienza con los primeros regresos tras las vacaciones, salvo en el sur que siguen resistiendo los últimos bañistas en el sur

La meteoróloga Rosemary Alker alerta por lluvias durante la operación retorno: se recomienda adelantar viajes

Compartir







Se acaba agosto y con él también esas semanas en las que el reloj parecía ir más despacio. Si además las temperaturas acompañan, como en el sur, se intenta apurar hasta el último suspiro la vuelta. Un tiempo extra que sabe mejor cuando está a punto de agotarse. En Málaga se encunetra Pepe Palacios.

"Ahora mismo estamos a 30 grados, su último fin de semana de agosto, último fin de semana de las vacaciones y quizá el penúltimo baño en la playa. ¿Y ahora que hacen muchos? Cuando ya se han ido de la playa, pues se vienen al chiringuito. Vienen a comerse el pescadito frito, el último espeto de sardinas, el último calamar o el espeto pero sobre todo para disfrutar y ya tienen el plan para el domingo".

Fuerte bajada de temperaturas en el norte

Septiembre llega igual para todos y en el norte tienen la sensación de estrenarlo un poco antes. La bajada de temperaturas está adelantando la vuelta de muchos. Allí, en Sanxenxo está Iván Fandiño.

"Han bajado las temperaturas, ha estado lloviendo en casi toda la Comunidad Autónoma gallega y como podéis ver en esta playa aquí en Sanxenxo, lo que antes estaba abarrotado, ahora está prácticamente desierto. La gente, los visitantes, lo que van a hacer es anticipar su vuelta al hogar, el lugar del domingo al sábado y será así la forma de evitar los tan temidos atascos.