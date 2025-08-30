Destinos extranjeros que compensan más que dentro de España: destinos baratos y consejos para ahorrar
Viajar es un placer, pero escoger un destino único para descubrir sin gastar todo tu dinero lo hace todavía mejor
7 países más seguros para viajar solo a partir de los 50 años
MadridUna de las épocas que más nos invita a soñar con descubrir nuevos lugares es el verano. Comenzamos a hacer planes que somos conscientes de que no nos va a dar tiempo a llevar a la práctica en las próximas semanas, pero que vienen estupendamente para poder hacer planes a largo plazo, lo que seguramente nuestro bolsillo agradecerá, porque nos dará tiempo a ahorrar un poco para poder llevarlos a cabo.
Para muchas personas, quedarse en casa es la opción menos apetecible y durante sus días libres quieren caminar por ciudades nuevas, disfrutar de museos que no pueden visitar habitualmente, conocer nuevas costumbre y gastronomías… No siempre es posible y hay quien siente que lo mejor es escoger un destino local, pensando que saldrá más barato. Por suerte para los amantes de salir de España siempre que tienen ocasión, escoger el lugar adecuado puede ayudarnos a cumplir nuestros sueños.
Destinos baratos y consejos para ahorrar en tus viajes
Las capitales más conocidas suelen ser también aquellas que requieren un presupuesto más elevado por nuestra parte y la fecha en la que viajamos puede marcar una gran diferencia. Tener la posibilidad de esperar a que sea temperada baja puede hacer que nuestro presupuesto sea más ajustado y también podemos ahorrar un poco en el alojamiento. También establecer un presupuesto y respetarlo al máximo, estableciendo siempre una cantidad para posibles contingencias.
Si viajas ligero de equipaje es probable que puedas evitarte tener que pagar extra en el aeropuerto (o tener que ponerte capas y capas de ropa para evitar ese plus), también mucha gente intenta ahorrar en el alojamiento. No es igual quedarse en un hotel de lujo que alquilar un apartamento o encontrar un Hostel que nos resulte apetecible. Ser un poco flexible es clave para poder ahorrar mientras viajamos, hay aplicaciones en las que podemos conseguir alojamiento prácticamente gratuito, como haciendo couchsurfing o intercambio de casas.
Hay muchas actividades que suelen ser gratuitas, informarnos de cuáles son puede ayudar a ahorrar en algunas ocasiones, también aprovechar los supermercados para comprar algo de comida y no tener que comer siempre fuera.
Tener en cuenta estos pequeños consejos puede ser una gran forma de que nuestro presupuesto se dispare, pero también escoger destinos que son un poco menos habituales, pero igualmente atractivos. Países como Rumania, Grecia o Albania no son los primeros en los que pensamos al planificar un viaje por Europa, pero pueden ser un gran destino para nuestras vacaciones.
El Algarve portugués, además de ser un destino cercano, es muy atractivo para visitarlo, así como Croacia, que poco a poco está dejando de ser desconocido, pues tras ser escenario de Juego de Tronos mucha gente se dio cuenta de todo lo que tenía por ofrecer. Praga es ideal para presupuestos reducidos, Lituania tiene mucho más para ofrecer de lo que pensamos en un primer momento y Serbia se ha convertido en un imprescindible para los viajeros más curiosos. Si quieres salir de Europa, puedes darle una oportunidad a Perú, Tailandia o Filipinas.