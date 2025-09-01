Logo de InformativosInformativos
Nuevo incendio forestal en Jarandilla de la Vera, Cáceres

Los efectivos mantienen un seguimiento constante de la evolución del fuego en Jarandilla de la VeraInformativos Telecinco
A pesar de que la oleada de incendios forestales parece que va llegando a su fin, esta noche se ha declarado un nuevo fuego en Jarandilla de la Vera, Cáceres.

Los efectivos mantienen un seguimiento constante de la evolución del fuego y luchan contra las llamas para frenar su avance.

En la zona trabajan efectivos del Plan Infoex, bomberos forestales y efectivos del SEPEI de Cáceres, que han desplegado recursos terrestres y aéreos para intentar frenar la propagación de las llamas.

El despliegue permanecerá activo durante las próximas horas hasta lograr estabilizar el incendio.

El balance de los incendios de este verano

Este ha sido el verano más trágico y devastador de la historia de España en cuanto a incendios.

Los fuegos de este mes de agosto no han dado tregua. Desde Protección Civil aseguran que lo peor ya ha pasado, aunque el riesgo de incendio aún es alto.

El balance es desolador. Los incendios han dejado casi 400.000 hectáreas arrasadas por las llamas, cuatro víctimas mortales y 48 heridos.

