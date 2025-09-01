Muchos ciudadanos reconocen que el regreso al trabajo tras el verano se hace cuesta arriba

El inicio de mes llega acompañado de gastos, lavadoras pendientes y promesas de nuevos hábitos

Con la llegada de septiembre, miles de españoles dejan atrás el chiringuito, las playas y las siestas sin despertador para enfrentarse de nuevo a la rutina laboral. El fin de las vacaciones marca un cambio brusco de ritmo que para muchos supone un verdadero desafío.

Este lunes, coincidiendo con el arranque del mes, han sido numerosos los que confesaban que la transición no es sencilla. “Vuelta al curro, que me va a costar un horror”, explicaba una ciudadana en plena operación regreso.

El regreso al trabajo

El contraste es evidente: “A las ocho, vuelta a la realidad”. “Se me viene un nudo al estómago ya”, admitían otros vecinos, que entre maleteros llenos y energías renovadas, afrontan el reto de “cambiar un poquito el chip” y regresar al trabajo tras el verano.

Un lunes que no perdona

Las obligaciones vuelven de golpe: lavadoras por hacer, casas desordenadas y cuentas bancarias resentidas tras el gasto vacacional. “Este mes el sueldo que entramos se ha ido”, reconocía un ciudadano, mientras otra añadía: “Mi pensamiento en querer ahorrar”.

Nuevos propósitos

Como cada septiembre, el nuevo curso trae también metas personales: “Salir a correr, hacer deporte”, contaba un vecino. Y aunque la nostalgia pesa, la mayoría afronta el regreso con cierta filosofía: “Pero bueno, que nos quiten lo bailado”, resumía una ciudadana, mientras ya se empiezan a contar los días para el próximo verano.