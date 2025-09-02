Las manicuristas han encontrado una solución a los esmaltes prohibidos por la UE ante su toxicidad: "Utilizar productos veganos"

La UE prohíbe un ingrediente del esmalte de uñas por ser potencialmente cancerígeno

La Unión Europea ha prohibido una serie de esmaltes por su toxicidad en manicura semipermanente. De hecho, en ellos se han detectado dos sustancias relacionadas con la infertilidad y efectos cancerígenos, ambas muy comunes en estos productos. Ya no se podrán usar más, sobre todo para proteger a los trabajadores.

En muchos centros de uñas toca retirar aquellos esmaltes semipermanentes que incluyan los dos componentes que resultan nocivos para la salud de las personas: TPO y DMTA. La Comisión Europea ha producido los productos que contengan estas sustancias por producir riesgos: "Hay una incertidumbre de que es cancerígeno", explica Miguel Motos, profesor toxicología de la Universidad de Murcia.

Es más nocivo para las trabajadoras

Estos efectos son más nocivos para las personas que trabajan con ellos: "Es volátil y lo pueden inhalar". "es necesario que utilicen mascarilla, que tengan mucho cuidado con lo solvente y con la composición de los esmaltes". Para los clientes también puede ser tóxico, por eso se recomienda preguntar. Tras varios meses preavisadas, las manicuristas ya han tomado soluciones: "La solución sería utilizar productos veganos" O cambiar productos por unos que no sean nocivos para la salud.

La Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) y el Comité Científico de Seguridad definieron la sustancia como perjudicial para la salud por su considerarla carcinógena. El Trifenilfosfina Óxido puede contribuir a la aparición de algunos cánceres, puede afectar a la fertilidad, además de la irritación de piel y ojos.

En la medida europea, recogida en el Reglamento (UE) 2025/877, desde hoy queda totalmente prohibida la fabricación de esmaltes y otros productos cosméticos con TPO.