El clamor de un pueblo entero tras la pancarta con el mensaje ‘Álvaro no estás solo’

Álvaro asestó tres cuchilladas al presunto ladrón que sufrió heridas en la cara y el abdomen

ZamoraLos habitantes de la localidad zamorana de Olleros de Tera se han manifestado para dar su apoyo y pedir la libertad de uno de sus vecinos, Álvaro, el dueño de un establecimiento del municipio que el pasado lunes se vio involucrado en una reyerta.

La Guardia Civil de Zamora detuvo al hostelero como supuesto autor de la agresión con arma blanca en el bar de su propiedad, después de que sufriese un intento de robo.

Álvaro, al parecer, asestó tres cuchilladas al presunto ladrón que sufrió heridas en la cara y el abdomen por las que tuvo que ser trasladado en un helicóptero sanitario en estado grave al Complejo Asistencial de León.

El suceso se produjo poco antes de las 13.45 horas en la travesía de la Fuente de esa localidad perteneciente al Ayuntamiento de Calzadilla de Tera.

“Álvaro no estás solo”

El clamor de un pueblo entero tras la pancarta con el mensaje ‘Álvaro no estás solo’ pide la excarcelación del hostelero. Aseguran que no es la primera vez que el presunto ladrón, integrante de una familia conflictiva de la zona que ya ha realizado varios robos en huertos, intenta robar al detenido.

En el programa ‘Vamos a Ver’ han entrevistado a Ricardo, vecino y concejal de Olleros de Tera, justica la actuación de Álvaro afirmando que es lo que “haríamos todos”.