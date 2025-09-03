Tres detenidos por el robo con violencia en un comercio de El Garrobo, en Sevilla

Redacción Andalucía 03 SEP 2025 - 11:33h.

Intimidaron de manera violenta a las trabajadoras de la tienda, ocasionaron daños en el mobiliario y huyeron en un turismo oscuro.

SevillaLos detenidos entraron en el comercio a plena luz del día, encapuchados y con la intención de llevarse todo el dinero de la caja registradora. Sin miramientos, arrancaron los cables de un cajón con lotería para después sacarlo con fuerza. Hicieron lo mismo, segundos después, con una pequeña caja fuerte, el objetivo de su botín. En pocos minutos habían abandonado ya el lugar.

Sin embargo, la Guardia Civil ha tardado poco en dar con varios de ellos. Tres personas han sido ya detenidas por su supuesta participación en este atraco, cometido en un comercio de la localidad de El Garrobo, en Sevilla.

Persecución policial

Los autores, cuatro individuos encapuchados, después de intimidar de manera violenta a las trabajadoras de la tienda, ocasionaron daños en el mobiliario del establecimiento y huyeron en un turismo oscuro.

El Centro Operativo Complejo de la Guardia Civil (062), tras recibir el aviso, estableció un dispositivo coordinado con las patrullas en servicio para cerrar posibles vías de escape de los autores. Una de las patrullas, que recorría la carretera entre Gerena y El Garrobo, sorprendió dirección Gerena al vehículo. Su conductor, al notar la presencia de la Guardia Civil, aumentó la velocidad por vía urbana, pero finalmente la patrulla logró bloquearlo entre el vehículo oficial y una pared.

Tres de los cuatro ocupantes fueron detenidos en ese mismo momento, ya que los agentes consiguieron que quedaran atrapados dentro de su vehículo, con las posibles salidas bloqueadas. El cuarto pudo escapar.

En la inspección del vehículo se hallaron los pasamontañas que utilizaron en el robo, guantes, una navaja de grandes dimensiones y drogas de diversa naturaleza.