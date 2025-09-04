Desde 2004 acompaña a los fieles en siete iglesias de Vigo, donde proclama el Evangelio, predica y distribuye la comunión

Almudena es la única mujer autorizada por el obispo de la diócesis de Tui-Vigo para dirigir la celebración de la palabra. También está autorizada a realizar la distribución de la comunión, pero no tiene permitido consagrar el pan ni el vino. Se ha convertido en el apoyo de 7 iglesias de Vigo. Desde 2004 acompaña a los fieles en el rito de fe en Tui, donde es querida por todos y cuenta con el respaldo del obispo.

El papel de Almudena comenzó por convicción y ahora se mantiene por necesidad, debido a la falta de curas, lo que ha hecho que aumente el número de iglesias a las que acude. Proclama el evangelio, predica y distribuye la comunión, pero quiere dejar claro algo, ella no oficia misas.

'Vamos a ver' habla en directo con Almudena, que explica cómo empezó a realizar estas tareas: "Yo primero hice Biología y, cuando estaba empezando a preparar las oposiciones, empecé a estudiar Ciencias Religiosas por interés personal. Entonces, en el centro teológico San José ofertaban la licenciatura y yo me matriculé. El profesor de Moral, cuando me licencié, me presentó este proyecto, si quería ir con él a colaborar a unas parroquias del entorno rural".

Almudena: "Por primera vez se hace oficial en la página web este nombramiento. El nombramiento oficial lo tuve siempre, pero la página web solo recogía los de los curas"

Además, Almudena detalla en qué consiste su papel: "Mi papel consiste en que nos reunimos los domingos en comunidad y la primera parte tenemos una liturgia de la palabra, rezamos el Gloria, proclamamos la lectura y yo hago una pequeña homilía. Después rezamos el Padre Nuestro y distribuyo la comunión. Un domingo hacemos esa celebración de la palabra y al domingo siguiente viene mi compañero y hay eucaristía".

Y añade sobre el reconocimiento de su labor: "Por primera vez se hace oficial en la página web este nombramiento, pero es lo que llevo haciendo 20 años. El nombramiento oficial lo tuve siempre, pero la página web solo recogía los de los curas. Yo de esto no quiero hacer un circo, porque no genera confusión, los feligreses saben perfectamente que cuando me toca a mí hay celebración de la palabra, el cura no puede estar porque está en otra parroquia y celebramos nosotros como cristianos seglares adultos".