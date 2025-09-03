El jefe de la investigación del crimen de Matilde, la española asesinada en Indonesia, habla con 'Vamos a ver'

Asesinato de Matilde Muñoz en Indonesia: los detenidos estarán en aislamiento, mientras vuelve a retrasarse la autopsia

Matilde Muñoz, una ciudadana española de 72 años, fue hallada muerta el pasado 30 de agosto en una playa cercana al hotel donde se alojaba, en la isla indonesia de Lombok. La mujer llevaba desaparecida desde principios de julio, sin que existiera ningún registro oficial de su salida del país. La policía de Lombok Occidental detuvo a dos hombres vinculados al establecimiento hotelero, quienes confesaron su implicación en el crimen. Sin embargo, la familia de Matilde sospecha que podría haber más personas involucradas en su muerte.

El equipo de ‘Vamos a ver’, desplazado a la isla de Lombok (Indonesia), ha conseguido hablar con Kepala Humas, jefe de la investigación del crimen de Matilde Muñoz. El responsable policial señala a los dos detenidos como presuntos autores del asesinato, aunque no descarta otras posibles implicaciones: “La policía de West Lombok ha logrado esclarecer un caso de desaparición que involucra a una ciudadana española, María Matilde, de 72 años, que ha resultado ser víctima de asesinato.”

Jefe de la investigación del crimen de Mati: "Se está investigando el establecimiento y a algunos de sus trabajadores"

Sobre los detenidos, Kepala detalla: “Los resultados de la investigación apuntan a dos presuntos autores, uno de 34 años y otro de 30. Están detenidos por robo y asesinato premeditado. Ambos trabajan como empresarios. La unidad de investigación criminal de Lombok los localizó de forma rápida. Matilde fue vista por última vez en el hotel.”

Además, confirma que el hotel está siendo investigado: “Se está investigando el establecimiento y a algunos de sus trabajadores. El modus operandi de los agresores fue extremadamente cruel, cubrieron su rostro con una toalla y se sentaron sobre su cuerpo dormido hasta que no pudo respirar y murió.”