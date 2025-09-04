'Vamos a ver' habla con Ana Patricia Carvalho, presentadora de 'SIC Noticias', que ha dado más detalles de lo ocurrido en Lisboa

La rotura de un cable, posible causa del descarrilamiento del funicular de Lisboa

Las autoridades portuguesas aún no han concretado las causas del grave accidente de un funicular en Lisboa que dejó un balance de 17 personas fallecidas y 21 heridas, entre ellas dos ciudadanos españoles.

Para abordar el tema, 'Vamos a ver' habla en directo con Ana Patricia Carvalho, presentadora de 'SIC Notícias', que explica la hipótesis de la rotura de un cable como causante del accidente: "Lo que sabemos es eso, de la rotura de un cable, pero es información preliminar. Tenemos que aguardar por las conclusiones de la investigación, que ya está en curso. De lo que se habla es de un cable que ha fallado, pero lo que queremos saber es por qué ha fallado. Hay mucha especulación sobre lo que falló, sobre el contrato de mantenimiento que estaba en vigor. Tenemos algunas contradicciones entre lo que nos han dicho y las quejas de los funcionarios de la empresa y la administración de la empresa".

Ana Patricia Carvalho, presentadora de 'SIC Notícias': "Se está esperando a que se hagan las autopsias para confirmar las nacionalidades"

Además, Patricia comenta el accidente que hubo en 2018 en comparación con el ocurrido ayer: "Ha sido un problema muy diferente y un problema en el que no hubo heridos. Estuvo como un mes con las operaciones suspendidas. Es lo mismo que está pasando ahora: otros 4cuatro funiculares tienen sus operaciones suspendidas para que se hagan las investigaciones. Lo que nos dicen los expertos es que algo como lo que hemos visto ayer es rarísimo".

Ana Patricia también comenta sobre los fallecidos y heridos del accidente: "Se está esperando a que se hagan las autopsias para confirmar las nacionalidades, pero nos aseguran que hay 10 nacionalidades entre todas las personas afectadas: de los 17 muertos y 21 heridos, 4 siguen en estado muy crítico. Los dos españoles heridos ya han recibido el alta".