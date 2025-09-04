Una incidencia en el suministro eléctrico provoca interrupciones en varias líneas de tren de Cercanías en Madrid

Renfe y Adif trabajaron para desalojar a los viajeros y restablecer la circulación

Varios pasajeros de Cercanías ocuparon este miércoles las vías en las inmediaciones de la estación de Atocha tras producirse una avería en el suministro eléctrico que afecta a las líneas C-2, C-7, C-8 y C-10.

El fallo se registró en torno a las 19:17 horas entre Atocha y Vallecas por una interrupción en el suministro eléctrico de la compañía distribuidora.

Recuperación parcial de la tensión

Fuentes de Adif y Renfe confirmaron que la energía se restableció alrededor de las 19:45 horas, aunque el tráfico ferroviario continúa suspendido entre ambas estaciones debido a la presencia de usuarios en las vías. Muchos de ellos descendieron de los convoyes tras accionar las palancas de emergencia.

Desalojo y seguridad

A las 20:30 horas, personal de seguridad de Renfe y Adif, con apoyo de las autoridades, comenzó a evacuar tanto a los pasajeros que permanecían en la zona como a los que aún estaban dentro de los trenes, dirigiéndolos hacia la estación de Atocha.

Trenes afectados

La incidencia mantiene detenidos a los convoyes de Cercanías de las líneas C-2, C-7, C-8 y C-10. Asimismo, un tren de Media Distancia con destino Jaén, programado para salir a las 19:19 desde Madrid, también ha resultado afectado por la interrupción.