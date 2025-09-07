El hallazgo se habría producido alrededor de las 9.00 horas en un descampado de la calle Rioja

Por ahora, los agentes trabajan con la hipótesis de una muerte natural o accidental

ZaragozaUn hombre de 49 años ha sido encontrado sin vida este domingo por la mañana en el barrio zaragozano de Delicias. El hallazgo se habría producido alrededor de las 9.00 horas en un descampado de la calle Rioja, donde la víctima solía pernoctar dentro de una furgoneta.

De acuerdo con las primeras comprobaciones, y según publica Hoy Aragón, el cuerpo no presentaba signos de violencia. La Policía recibió el aviso de un viandante que fue el que alertó a los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Policía Nacional y Local, así como personal sanitario, que únicamente pudo certificar la muerte del hombre.

Podría ser una muerte natural o accidental

La investigación sigue abierta a la espera de los resultados de la autopsia que realizará el Instituto de Medicina Legal de Aragón. Por ahora, los agentes trabajan con la hipótesis de una muerte natural o accidental y han recabado testimonios en la zona para reconstruir las últimas horas del fallecido, cuya identidad permanece bajo reserva hasta que sus familiares sean informados.