El influencer brasileño ha sido localizado sin vida a los 25 años en un hotel de lujo en Mykonos, Grecia

Las autoridades griegas investigan las circunstancias de la muerte del joven

Consternación en el mundo de la moda y las redes sociales por el hallazgo del cuerpo sin vida de Yago Campos. El influencer brasileño ha sido localizado sin vida a los 25 años en un hotel de lujo en Mykonos, Grecia. Las autoridades griegas investigan las circunstancias de la muerte del joven.

Fue el 23 de agosto cuando el personal de limpieza de un lujoso hotel frente a la playa de Ornos se percató de que la habitación en la que se alojaba Yago Campos desprendía un fuerte olor y salía agua de la puerta.

Al entrar, hallaron el cuerpo sin vida del joven en la piscina. Además de localizar muerto a Yago Campos, encontraron inconsciente a su amigo Ryan Silveira. Este fue trasladado a un hospital de Atenas, donde estuvo en coma, pero ya ha recibido el alta.

Los interrogantes de la muerte de Yago Campos

Las autoridades investigan las circunstancias de la muerte del joven y están a la espera de los resultados de la autopsia.

Una de las hipótesis que barajan es que los jóvenes podrían haber consumido drogas ya que en la habitación encontraron una jeringa usada y pequeños paquetes llenos de polvo blanco, que aún se analizan, según la prensa local.

Además de las drogas, llama la atención que Ryan Silveira presentaba moratones en la cara y sangre bajo las uñas.

Este, en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, contó que ese día se habían quedado en la habitación y consumieron “cosas ilegales”. Su último recuerdo, dice, fue tumbarse y “desmayarse”.

La hermana de Yago Campos, por su parte, ha querido defender a su hermano ante las acusaciones que se han lanzado sobre él. “Era muy trabajador, tenía sueños y corrió detrás de ellos. No era un drogadicto ni un prostituto. Nadie sabe aún qué pasó. Lo único que se ha dicho es que Ryan tenía algunos moretones en la cara y sangre bajo las uñas, pero nada está confirmado”, ha escrito en un mensaje en sus redes sociales, donde ha pedido respeto.

Multitud de seguidores han aprovechado las últimas publicaciones de Yago Campos en su cuenta de Instagram, entre ellas, una en la que muestra un carrusel de fotografías celebrando su cumpleaños, para mandar mensajes de condolencias a sus amigos y familiares.