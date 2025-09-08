El fallo contra la exmonjas contempla e desalojo voluntario, previo al desahucio previsto para el próximo 12 de septiembre

Los ocho procesos judiciales de las exmonjas de Belorado: desahucio, coacción y hasta estafa

Las exmonjas del Monasterio de Belorado, en Burgos, han presentado un recurso contra la sentencia del Juzgado de Briviesca que las condena a desalojar el cenobio; las religiosas, además, han solicitado la suspensión del desahucio previsto para el 12 de septiembre, según la sentencia de la jueza dictada el pasado 29 de julio. Hace apenas unos días, Sor Sion, una de las monjas rebeldes, publicaba un vídeo relatando que les habían envenenado a varios de sus perros.

El abogado de las exmonjas, Florentino Aláez, ha explicado a EFE que, dado que disponen de plazo hasta finales de mes para recurrir a la sentencia comunicada el 1 de agosto, lo lógico es que la fecha del 12 de septiembre que se señaló antes del juicio decaiga, pero han solicitado expresamente que se suspenda.

El letrado entiende que el desahucio del 12 de septiembre solo cabría en el caso de que las exmonjas no se hubieran presentado al juicio o hubieran rechazado recurrir la sentencia; como no ha sido así y, además, a su juicio tampoco cabría una ejecución provisional de la sentencia, ese lanzamiento debe suspenderse.

La defensa de las exmonjas, mientras tanto trabaja en los recursos de apelación y, de momento, han presentado el primero de ellos, en el que además de solicitar la revocación de la sentencia de desahucio reclaman una suspensión del mismo por prejudicialidad civil, ha explicado Aláez.

Es un primer recurso que tendrá que resolver la Audiencia Provincial, aunque bien una a una o bien en bloque las ocho exmonjas que han sido condenadas a desalojar el monasterio de Belorado tendrán que recurrir a la sentencia, y para ello disponen hasta finales de mes.

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca, el 1 de agosto, dio la razón a la Iglesia católica y condenó a las exmonjas a abandonar el monasterio con apercibimiento de lanzamiento si no lo hacen voluntariamente, al considerar que no han demostrado la propiedad del cenobio.

Sin embargo, no establece un plazo para que las exmonjas salgan del convento y, dado que se comunicó el 1 de agosto -dos días después del juicio- y que agosto es un mes inhábil para la justicia, la defensa cuenta con todo septiembre para recurrir, lo que en su opinión debería paralizar cualquier desahucio.

Sor Sion denuncia en redes que varios de sus perros han sido envenenados

Las monjas de Belorado hace unos meses se trasladaron a Asturias, donde han abierto un restaurante, en la zona de Arriondas; desde allí, Sor Sion ha compartido con sus seguidores el envenenamiento de algunos de sus perros, al menos uno de ellos han muerto.

La religiosa, que ha colgado un vídeo en Instagram, ha asegurado que encontraron "una especie de cebo lleno de lo que hemos comprobado que es veneno. Como una galleta de harina llena de puntitos negros. Hemos preguntado a veterinarios, criadores, gente del campo" y estos les han dicho que "son cebos para envenenar a los animales".