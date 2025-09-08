Pilar Alegría, portavoz del Gobierno y ministra de Educación, en directo en 'La mirada crítica'

Miguel Tellado afirma que el "verdadero" año judicial del PSOE lo inaugura Begoña Gómez en el banquillo

Cuando la legislatura de Pedro Sánchez pasa por uno de sus momentos más complicados y son muchas las voces que piden la dimisión del líder del PSOE. 'La mirada crítica' ha podido hablar en directo con Pilar Alegría, portavoz del Gobierno y ministra de Educación, de este y otros temas de máxima actualidad.

A la primera pregunta que ha respondido la ministra ha sido si han manipulado la frase de Tellado, tal y como han sido acusados por el Partido Popular: "creo que todos los ciudadanos han podido escuchar en directo las palabras del señor Tellado, que son indecentes. En todo el tiempo que lleva este señor en política solamente hemos escuchado insultos y nunca una frase constructiva. Si el señor Tellado practica este matonismo político es porque se lo permite y anima el señor Feijóo, porque lo que es el máximo responsable y la persona que hoy mismo tendría que salir pidiendo perdón. Pedimos una disculpa y la dimisión del señor Tellado".

Sobre cómo le ha sentado al Ejecutivo las críticas de la presidenta del Supremo que carga contra los que critican a los jueces, Alegría ha respondido: "La semana pasada vivimos una semana de máxima normalidad institucional en la apertura de este año judicial y la única anomalidad ese día fue que por primera vez no acudió el señor Feijóo. Me parece un absoluto error y una ruptura que muestra esa pequeña talla política del líder de la oposición. Descalificaciones por parte del Gobierno no ha habido ninguna pero sí que hemos trasladado lo que creemos que es una opinión muy extendida en la ciudadanía de este país y es que la mayor parte de jueces y fiscales realizan su trabajo con total profesionalidad e imparcialidad , aunque también hay un mínimo número de jueces que toman decisiones que son muy difíciles de entender y que le están haciendo daño a la propia justicia", ha arrancado.

A si el Gobierno de España va a presentar presupuestos, Pilar Alegría ha sentenciado: "Sí, ya lo hemos trasladado y salió publicado en el BOE ese primer paso para poder elaborarlos. Como es obvio, serán también los distintos grupos parlamentarios los que tendrán que mantener su posición, favorable o no, a estos presupuestos".

Sobre la reunión de Illa y Puigdemon, Alegría ha sido clara: "Yo no estaba presente y entiendo que quieran mantener una discreción de las conversaciones que mantuvieron durante más de tres horas. Esa reunión y esa foto forman parte de una normalidad institucional que bienvenida sea".

Pilar Alegría, de Ábalos: "Para el PSOE fue un golpe muy duro porque era una persona muy importante en el partido"

Además, la ministra ha respondido a cómo está de preocupado su partido por el caso Ábalos: "Para el PSOE fue un golpe muy duro porque era una persona muy importante en el partido. Ahora le toca a la justicia llegar a las últimas consecuencias, ya que el PSEO desde el principio actuó con total contundencia. Yo puedo afirmar con total contundencia que no ha habido financiación y ilegal. No es una opinión, es lo que nos trasladan todas las auditorías que ha hecho este partido".