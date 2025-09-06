Las declaraciones de Miguel Tellado son "un insulto" a los miles de españoles con familiares asesinados en la Guerra Civil, asegura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Miguel Tellado afirma que el "verdadero" año judicial del PSOE lo inaugura Begoña Gómez en el banquillo

Compartir







El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sus ministros y dirigentes del PSOE, Sumar, Podemos y otros partidos de izquierdas han salido este sábado en tromba a criticar y pedir la dimisión del secretario general del PP, Miguel Tellado, después de que este haya afirmado que en este curso político se puede "cavar la fosa donde reposarán los restos" de un Gobierno que "nunca debió haber existido".

Para el jefe del Ejecutivo sus declaraciones son "una apelación encubierta a la violencia" y "un insulto" a los miles de españoles con familiares asesinados en la Guerra Civil. "Un insulto a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa. Una apelación encubierta a la violencia. Un cuestionamiento de la democracia", ha expresado en un mensaje en la red social X, en el que ha compartido el fragmento de la declaración de Tellado. Para Sánchez, esta es "una prueba más de que el PP se ha rendido al odio de la ultraderecha" y de que "no tiene nada positivo que aportar a nuestro país".

Miguel Tellado responde a Pedro Sánchez

En la misma red social ha contestado Tellado, para acusar a Sánchez de "crear una falsa polémica" al criticar unas declaraciones suyas, todo ello con el objetivo, en su opinión, de intentar tapar asuntos como la declaración judicial de su mujer, Begoña Gómez.

PUEDE INTERESARTE El Gobierno plantea celebrar el funeral de Estado por la DANA el 29 de octubre en Valencia, en el primer aniversario de la tragedia

"Qué manipulación más burda pero el Francomodín ya no da más de sí. Es una vergüenza que Sánchez siembre el enfrentamiento entre españoles para crear una falsa polémica que tape que su número dos está en la cárcel por corrupción y que el año judicial lo abrirá su mujer con su declaración ante un juez", le ha respondido Tellado también a través de la red social X.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De esta forma, Tellado ha hecho alusión al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en prisión preventiva por el caso Koldo, y a la declaración judicial el próximo 10 de septiembre de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, investigada por un presunto delito de malversación.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En concreto, Tellado ha dicho este sábado en un acto del PP navarro, en Pamplona: "Este puede ser el último curso político de este Gobierno (...) aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país".

María Jesús Montero lamenta el "grado de miseria moral"

Además de Sánchez, otros miembros del PSOE han respondido a las palabras de Tellado. La número dos del Gobierno, María Jesús Montero, ha lamentado el "grado de miseria moral" de Tellado por llamar a cavar fosas "en un país con tantos muertos en las cunetas".

Condena de los dirigentes socialistas

Óscar López, ministro y líder de los socialistas madrileños, considera que la frase "no está elegida al azar".

"El PP sigue cruzando líneas rojas", ha apuntado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, al reflejar que "cada paso que da lo acerca más a la ultraderecha", mientras el titular de Industria, Jordi Hereu, ha resaltado: "La convivencia no admite violencia política".

La ministra de Ciencia y líder socialista valenciana, Diana Morant, cree que ahora Feijóo "debe reprobar" las palabras de Tellado y "obligarle a rectificar".

En esa línea se ha manifestado Ferraz en su cuenta oficial en X, en la que ha señalado: "El PSOE exige a Feijóo que retire y desautorice las palabras de Miguel Tellado".

Otros dirigentes socialistas han pedido la dimisión de Tellado, como ha hecho el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas: "Exigimos una rectificación o dimisión inmediata. La sociedad española no merece una oposición tan sucia y vergonzosa".

Sumar pide la dimisión de Miguel Tellado

También desde Sumar han pedido la dimisión de la mano derecha de Alberto Núñez Feijóo en el PP, como ha hecho la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien cree que ha hecho un llamamiento "a la violencia", que "es intolerable" y por el que "tiene que dimitir".

También ha pedido su "dimisión inmediata" el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, por "una incitación al odio y a la violencia inaceptables en democracia".

"Debe pedir perdón y dimitir", ha indicado otro ministro de Sumar, Pablo Bustinduy, quien está convencido de que las declaraciones de Tellado han sido "premeditadas para hacer daño".

La dirigente de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, ha escrito que el PP "ya solo compite con Abascal a ver quién suelta el eructo ultra más nauseabundo".

De forma similar ha opinado el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo: "El PP de Feijóo cruza una raya intolerable y usa el mismo lenguaje de odio de la extrema derecha".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha indicado que "alguien debería decirle a Tellado que no hace falta que sea tan explícito", para añadir: "Ya sabemos que el PP, como Vox, también echa de menos el franquismo".

"No pueden negar que su partido lo fundaron ministros de Franco", ha incidido Alberto Ibáñez, diputado de Compromís.

El PP apoya a Miguel Tellado

Mientras, desde el PP, los compañeros de Tellado le han apoyado, y han empleado el mismo argumento para criticar a Sánchez: decir que es él quien saca a relucir a Franco, que es su comodín.

Así lo ha hecho la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, tras indicar que la de Tellado en Navarra ha sido una "frase retórica", y responder a Sánchez: "Utilizar el 'francomodín' para tratar de venderte como víctima es miserable hasta para ti".

"Hablas de democracia, pero tu gobierno se sostiene en quienes la intentaron volar a tiros y a golpes. Pedro, no estás para dar lecciones", ha escrito, por su parte, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.