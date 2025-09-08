Nuria Morán 08 SEP 2025 - 10:47h.

Feijóo tiene claro que Pedro Sánchez intentará aguantar en el poder, aunque depende de sus socios: "Es presidente porque sus socios le están manteniendo"

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha estado en directo este lunes 8 de septiembre en 'El Programa de Ana Rosa'

En el arranque televisivo de la nueva temporada de 'El Programa de Ana Rosa', Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha estado en directo con Ana Rosa Quintana para hablar de la agitada actividad política de nuestro país.

Sobre los últimos sondeos electorales, los cuales evidencian un gran auge de VOX y una caída del PP con los peores resultados desde el año 2023, Feijóo ha analizado: "Yo me quedo con que si hoy hay elecciones en PP gobernaría y me quedo con la media de las encuestas. El PSOE está con su peor resultados desde hace años y con eso me quedo. Nuestra alternativa es ganar las elecciones de forma clara y gobernar en solitario. Creo que confiar la gestión de un país en las circunstancias que estamos a partidos que no tienen experiencia y no han gobernado nunca, se muy arriesgado".

Sobre su comentada y criticada decisión de ausentarse en la apertura del año judicial, el líder del PP ha respondido: "Yo podía elegir porque no tengo ningún papel como líder de la oposición y notifiqué mi decisión a finales de julio. El rey, en su papel de moderación, me ha dicho que entendía y que tomaba nota de mi decisión. Quien mancha el acto es el Gobierno y el Fiscal General del Estado y no tienen ninguna legitimidad para darle a los demás ejemplos de nada. Un fiscal que ha hablado desde el estrado puede ser que ahora hable desde el banquillo y en consecuencia alguien que está investigado es un presunto delincuente, por eso no puedo sentar a favor de que se dirija a los magistrados que puedan juzgarle. Con toda franqueza, lo volvería a hacer".

Sobre si ha cambiado su forma de hacer oposición y ahora es más contundente, Feijóo ha respondido: "Lo que está cambiando es lo que está ocurriendo en nuestro país y que el Gobierno vive en una sombra permanente de corrupción.

Sobre los presupuestos que Pedro Sánchez ha asegurado que van a presentar y su decisión de seguir con los que hay desde el año 2023 si no consiguen aprobarlos, el líder de la oposición ha dicho: "El presidente cree que convocar elecciones es paralizar el país. En España desde hace 46 años no se pensaba esto y antes de Pedro Sánchez, el único que consideraba un incordio las elecciones era Franco. Es un disparate presupuestario, político y moral y es que el Gobierno no tiene legitimidad para vivir con unas cuentas que el Congreso de los Diputados no se las habían aprobado".

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, de los incendios que han asolado España este verano: "El cambio climático existe, pero decir que decir que esto se debe a ello me parece una cortina de humo"

Feijóo tiene claro que Pedro Sánchez intentará aguantar en el poder, aunque depende de sus socios: "Pedro Sánchez es presidente porque sus socios le están manteniendo. Cuando le expriman lo suficiente o cuando consideren que seguir apoyando esta corrupción de Sánchez les perjudica electoralmente, le dejarán caer".

Sobre los incendios que han asolado España este verano, Feijóo ha analizado: "Es evidente que existe el cambio climático, pero decir que esto se debe al cambio climático me parece que es una cortina de humo. Además de altas temperaturas, hay intencionalidad y falta de previsión".