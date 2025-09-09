25 de agosto, el día que cambió la vida de Judith, policía en prácticas

Judith salvó la vida de una bebé en sus prácticas como Policía

La bebé había nacido con el cordón umbilical enrollado al cuello y no respirada

A Judith le cambió la vida el 25 de agosto. Todo comenzó como un día más para esta policía en prácticas. Se levantó a las 6 de la mañana sin saber que ese día iba a cambiar su vida y la de toda una familia. Llegó como siempre a la comisaría de Ciudad Lineal y se puso el uniforme y salió a patrullar junto a su compañero Jaime. Lleva solo dos meses en el Grupo Operativo de Respuesta.

A las 9 de la mañana se encuentran en la calle con un hombre angustiado y agitado. Es Elías. "Por favor por favor, mi mujer está de parto, ya asoma la cabeza del bebé". Y allí se encontraba Heylis, aterrada también. Su bebé tiene la cabeza fuera, pero tiene miedo de apretar más por si le hace daño. Judith y Jaime la calman. "Ya estamos contigo todo va a salir bien", dicen a la madre. Judith sujeta la cabeza del bebé y lanza la frase más esperada: "Empuja Heylis". Para más problemas, el bebé viene con el cordón umbilical alrededor del cuello.

Un último empujón y el bebé está fuera con el cordón al cuello. Es niña y no respira. Toca desenredar el cordón umbilical y aplicar estímulos en el pecho. Jaime pide por la emisora una ambulancia. Rápido. Las maniobras surten efecto en medio de la angustia y el bebé rompe a llorar. Judith coloca a la bebé sobre el pecho de la mamá. Elías y Heylis sonríen aliviados y emocionados, ya están con Esmeralda. "Agente la bebé tiene una mamá más", dice la madre radiante ya calmada. Hoy ha sido el emotivo reencuentro.