Los hechos ocurrieron en la comisaría del Actur de Zaragoza, donde acudió un padre buscando ayuda con su bebé convulsionando

Cuando llegó el progenitor con su hijo, el pequeño estaba ya "semiinconsciente"

La actuación de tres agentes de la Policía Nacional en la comisaría del Actur de Zaragoza ha resultado crucial para salvar la vida de un bebé de tan solo un año ante el ruego desesperado de un padre que acudió a las dependencias policiales en busca de ayuda cuando el pequeño estaba convulsionando en sus brazos.

Los hechos ocurrieron el pasado martes a las 21:30 horas, cuando el progenitor, visiblemente nervioso y alterado, entró a la comisaría con su hijo en brazos, ya semiinconsciente.

Allí, dos policías nacionales de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), rápidamente se movilizaron para hacerse cargo de la situación.

El bebé estaba grisáceo y le faltaba la respiración

“Vimos a entrar un hombre corriendo con un niño pequeño en los brazos”, cuenta uno de los agentes en un vídeo compartido por la propia Policía Nacional, en el que explican que inmediatamente preguntaron por el estado del niño.

“Estaba de color grisáceo, vimos que le faltaba respiración, que estaba ya un poquito semiinconsciente” señala este último, explicando que en ese momento se dirigió directamente a dar un comunicado a la sala operativa del 091”.

Ese mensaje lo escuchó otro compañero que, igualmente, salió corriendo a ver qué es lo que estaba pasando, uniéndose así a los dos agentes que encontraron al padre con su bebé tratando de asistirle.

“Oigo el comunicado por el equipo de que ‘urgente una ambulancia a la comisaría del Actur’ y como responsable salgo corriendo a ver qué es lo que estaba pasando, y me encuentro a los compañeros con un bebé que estaba completamente convulsionando, con color grisáceo”, detalla.

Por su parte, el tercer policía también relata cómo lo primero que hizo fue “comprobar vía aérea”, chequeando la situación del pequeño.

“Vi que en principio no estaba obstruida… Aun así, lo comprobé dos veces porque no sabíamos si se podía haber tragado algo y no podía tener respiración. Balbuceaba, sacaba mucha baba…”, ha relatado.

La actuación de los tres policías salvo la vida del bebé en Zaragoza

Ante la situación, entre todos y mediante maniobras de primeros auxilios, fueron procediendo para intentar “que reaccionara con estímulos, con pellizquitos, palmadas, soplándole…”

“Lo tuvimos que sacar rápidamente para que le diera el aire. Todo esto con todo el mundo muy alterado”, cuentan, explicando que, de repente, “empezó a moverse y, de buenas a primeras”, hizo un sonido, logrando mantenerle con vida en durante esos minutos vitales hasta la llegada de la ambulancia para encargarse de él.

Los sanitarios estabilizaron al niño antes de trasladarlo al Hospital Infantil Miguel Servet, donde fue atendido de urgencia. Horas después de permanecer en observación, recibió el alta médica.