Un interno de la cárcel de Pamplona se ha fugado este martes sobre las 13:30 horas del Hospital Universitario de Navarra (HUN), donde se encontraba ingresado bajo custodia policial, y ha sido detenido dos horas más tarde en Zizur Mayor, según han informado fuentes policiales.

El recluso, de 58 años y nacionalidad española, con numerosos antecedentes, se encuentra en prisi�ón por quebrantamiento de condena y había sido trasladado desde el centro penitenciario para recibir asistencia médica.

Por ello, permanecía ingresado en una habitación de la tercera planta del Hospital Virgen del Camino, vigilado por agentes de la Policía Nacional, encargados de esta función.

El hombre ha sido localizado y arrestado en el domicilio de sus padres

De acuerdo con el protocolo, los funcionarios policiales permanecen habitualmente en el pasillo para preservar la intimidad del paciente y solo acceden a la habitación a petición del personal sanitario. Aprovechando esa circunstancia, el preso se ha descolgado este martes por una ventana utilizando unas sábanas y ha conseguido escapar.

Las enfermeras y los agentes se han dado cuenta de su huida al entrar a darle la comida. Tras su fuga, se ha desplegado un amplio dispositivo en el entorno del HUN con patrullas de distintos cuerpos policiales. Finalmente, dos horas después de su huida, el hombre ha sido localizado y arrestado en el domicilio de sus padres, en el término municipal de Zizur Mayor.