La Policía Foral ha abierto diligencias a 31 personas desde el lunes, 15 de ellas detenidas por delitos contra las personas

Un hombre de 84 años mata de forma violenta a su compañero de habitación en una residencia de Navarra: fue enviado a prisión

PamplonaLa Policía Foral ha abierto diligencias desde el lunes a 31 personas por la comisión de distintos delitos, que han sido comunicados al juzgado mediante el correspondiente atestado policial.

Quince varones han sido detenidos por delitos contra las personas. Entre ellos un varón de 45 años, que circulaba en bicicleta por la avenida Carlos III de Pamplona, que agredió a un peatón que le recriminó su comportamiento vial. El detenido propinó un puñetazo en el labio a la víctima que requirió asistencia sanitaria al provocarle una herida sangrante.

Intervino un policía foral fuera de servicio para que no continuara con la agresión y con el parte de lesiones interpuso la correspondiente denuncia en Policía Foral, añadiendo haber sido víctima de amenazas de muerte.

Por otro lado, en Estella han sido detenidos cuatro hombres por delitos de lesiones, amenazas y daños en vehículo tras una discusión de tráfico. En Pamplona, en la antigua ikastola Jaso, se produjo una riña tumultuaria con empleo de armas blancas y cuchillos, que se saldó con ocho detenidos por delitos de lesiones.

Además, en Tudela ha sido imputado un hombre por un delito de lesiones ocurrido en Arguedas, al provocar heridas en el costado a un menor, cometidas con un cinturón. La víctima denunció los hechos en compañía de su madre. Y en Alsasua se detuvo a un hombre por causar lesiones leves a un hermano y amenazarlo gravemente con una botella de cristal rota.

Por delitos contra el patrimonio han sido detenidas en Pamplona siete personas, cinco de ellas en la Avenida Aróstegui por distintos hurtos y robos con fuerza.

Los otros detenidos, dos varones extranjeros, están acusados de cometer una tentativa de estafa sobre un hombre al que abordaron en el Paseo Sarasate para pedirle ayuda urgente. Aduciendo que su cajero no les funcionaba le solicitaban 500 euros para comprar billetes de tren, que devolverían mediante transferencia con un interés de 100 euros. El denunciante sacó el dinero, pero no lo entregó al comprobar en su teléfono que no le llegaba la citada transferencia, a la vez que sospechó de la aplicación bancaria que le mostraba el estafador con un cargo de 600 euros.

Al verse descubiertos abandonaron el lugar y el denunciante solicitó presencia policial para comunicar los hechos. Una patrulla pudo identificar a los estafadores en las inmediaciones, gracias a las descripciones facilitadas, que fueron detenidos para continuar con la investigación.

Por delitos de malos tratos y con mujeres como víctimas han sido detenidos cinco hombres, tres por violencia de género en Etxauri, Tudela y Sarriguren, uno en Cizur por quebrantar una medida de alejamiento y el quinto en Tafalla por agresión sexual en forma de tocamientos.

Por requisitoria judicial fue detenido este jueves en Beriáin un varón, tras el aviso de un testigo de su presencia y saber que lo buscaba la Policía Foral por un mandamiento judicial.

Tres conductores citados judicialmente

Finalmente, tres conductores han sido citados judicialmente por delitos contra la seguridad vial. Entre ellos, una conductora sorprendida en la A-15, en Lekunberri (A15), circulando con pérdida de vigencia de la autorización por pérdida de puntos, después de que una patrulla comprobara a través de la matrícula que su titular tenía el permiso retirado.

Por otro lado, en el casco urbano de Noáin era controlado otro conductor que arrojó una tasa de alcoholemia de 0,98 mgr/l. Fue detenido al solicitar asistencia letrada y prueba de contraste en el hospital.

El último se trata de un conductor, detectado en la calle Miluce de Pamplona, sobre el que constaba una privación cautelar de la autorización por decisión judicial hasta febrero de 2026.