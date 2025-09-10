Una septuagenaria zamorana ha denunciado a su pareja por violencia machista; asegura que sufre agresiones desde hace 53 años

Una septuagenaria zamorana ha denunciado a su pareja en los últimos días por violencia machista y ha asegurado que le ha maltratado supuestamente durante los últimos 53 años.

Del caso se ha hecho eco este miércoles el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, con motivo de la concentración silenciosa convocada en recuerdo de la �última víctima mortal de la violencia machista en España.

Blanco ha subrayado que la víctima de este caso ha dado un paso "de máxima valentía" después de medio siglo en el que supuestamente ha sufrido maltrato.

Ángel Blanco, subdelegado del Gobierno en Aragón: "El sistema no puede defraudar"

Por ello, ha asegurado que "el sistema, por supuesto, no puede defraudar" a esa mujer septuagenaria, que ha denunciado su situación ante las fuerzas de seguridad tras la última agresión sufrida.

Ángel Blanco ha recordado que actualmente en la provincia de Zamora existen 310 casos activos en el sistema Viogén, de los que seis son de riesgo alto.