La familia de Miguel Campoy, un ciudadano con nacionalidad española y norteamericana, ha denunciado su desaparición desde el pasado 6 de septiembre a las cinco de la tarde, última vez que se tuvo conocimiento de su paradero mientras navegada por aguas del mar Caribe.

Campoy navegaba en su velero 'Blue' en una singladura que cubría la ruta entre la isla Ábaco Sur y la capital de Bahamas, Nassau, en el mar Caribe.

En el momento de su desaparición, Miguel Campoy tripulaba en solitario su velero de casco color azul de 13 metros de eslora. Su entorno familiar informa de que la última señal de radio del buque se recibió el miércoles sobre las seis de la tarde en las coordenadas: 25.649182, -77.352196 (cerca de South Abaco, Bahamas).

La familia ha informado también de que se ha encontrado un bote a la deriva cerca del faro de Hole in the Wall, al sur de las islas Ábaco (Bahamas).

Para ayudar en su localización se han compartido dos números de teléfono: Info: BASRA +1 (242) 325-8864 / Miriam +34 607981724, así como la etiqueta #MissingSailor.

