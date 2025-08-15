Gonzalo Barquilla 15 AGO 2025 - 17:49h.

Nazareth sigue desaparecida en San Andrés del Rabanedo; Jack fue hallado en Mallorca y Nayara en Ciudad Real

El pasado 8 de agosto se alertó sobre la desaparición de estos tres menores

Novedades en casos de desapariciones. Dos de los tres menores que dieron por desaparecidos la semana pasada en España, en León, Mallorca y Ciudad Real, han sido localizados en las últimas horas.

El pequeño Jack L. C., de 12 años, que desapareció el 31 de julio en Portals Nous, en la localidad de Calvià, en la isla de Mallorca, fue localizado en buen estado el pasado martes. Del mismo modo, también ha sido encontrada esta semana la joven Nayara P. P., de 16 años, cuyo rastro se perdió el 7 de agosto en Ciudad Real.

Así lo ha confirmado al portal web de Informativos la asociación SOS Desaparecidos, que alerta que Nazareth G.J., de 16 años, a quien se le perdió la pista el 6 de agosto en San Andrés del Ranabedo, "sigue en paradero desconocido". Según su descripción, mide 1,60 metros de estatura, es de complexión gruesa, tiene pelo pelirrojo y oscuro y ojos marrones.

Alivio por la localización de Jack en Mallorca y de Nayara en Ciudad Real

Jack L.C. estuvo desaparecido durante 12 días, desde el 31 de julio hasta el martes 12 de agosto, cuando finalmente fue encontrado con vida. Nayara P.P., de 16 años, desapareció el 7 de agosto en Ciudad Real y fue localizada tres días después, el 10 de agosto.

En ambos casos, la rápida movilización de las autoridades, junto con la difusión en redes sociales por parte de asociaciones como SOS Desaparecidos y organismos oficiales como el Centro Nacional de Desaparecidos, ha sido clave para su localización. Estas historias, con finales esperanzadores, demuestran que la colaboración entre ciudadanía, medios y entidades especializadas marca la diferencia en la búsqueda de personas desaparecidas.

La colaboración ciudadana es clave en numerosos casos

En caso de contar con información sobre una desaparición, se pide contactar con las autoridades: Emergencias (112), Guardia Civil (062) o Policía Nacional (091).

Asimismo, se puede dar aviso directamente a SOS Desaparecidos en el teléfóno: 868 286 726. La colaboración ciudadana puede ser clave en numerosos casos.