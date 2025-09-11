Las hermanas han expresado sentirse "contentas y satisfechas", con el aplazamiento del desahucio, confiando en la justicia divina

Las exmonjas de Belorado defienden ante la jueza de Briviesca, Burgos, su derecho a permanecer en el monasterio de Santa Clara

Las religiosas del monasterio de Belorado, en Burgos, han conseguido aplazar el desahucio, previsto para este viernes. Los abogados de las exmonjas presentaron un recurso contra el levantamiento decretado por el Juzgado de Briviesca que las obligaba a desalojar el inmueble. Ahora, tendrán tiempo hasta el 3 de octubre a las 10.00, según han informado fuentes del caso.

Las hermanas de religión pueden respirar aliviadas durante 20 días más, para organizar su salida del monasterio de Belorado, que ya no será de forma inminente en 24 horas.

El juicio para decidir si las exmonjas se podían quedar viviendo en el edificio propiedad de la iglesia católica, se celebró el pasado 29 de julio y la sentencia fue comunicada el 31 de julio, el día antes del inicio de las vacaciones judiciales de agosto.

Las exmonjas de Belorado, "contentas y satisfechas" con "la justicia divina"

El portavoz de las religiosas, Francisco Canals, ha destacado que la fecha señalada coincide con la vigilia de San Francisco de Asís y asegura que las hermanas han expresado sentirse "contentas y satisfechas", confiando en la justicia divina.

"Saben que están perseguidas pero Dios las ayuda en un contexto en el que el mejor juez es el tiempo", afirma Francisco Canals, quien señala que esta suspensión es una "buena noticia".

En un comunicado de prensa, insiste en que las exmonjas seguirán adelante con su causa porque "son útiles para la sociedad, representan un valor para España y son un ejemplo de liderazgo colectivo, llevan toda la vida en su propio convento y encontrarán soluciones en un camino en el que aún quedan muchos acontecimientos.