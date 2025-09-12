Europol ha pedido colaboración para encontrar a Enrique Arias Gil, un fugitivo español acusado de terrorismo y daños informáticos

Desde la Policía Nacional se garantiza que la información recibida por la colaboración ciudadana será 100% confidencial

Europol, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, ha lanzado una alerta ciudadana para poder encontrar a Enrique Arias Gil, un hombre español en busca y captura.

Según detallan desde la Europol y desde la Policía Nacional, este hombre de 37 años está siendo buscado al estar acusado de delito de daños informáticos terroristas, apología del terrorismo y pertenencia a organización criminal.

Piden colaboración ciudadana para dar con este delincuente acusado de terrorismo

En la denuncia publicada por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial se detalla que Enrique Arias Gil nació el 20 de marzo de 1988, tiene 37 años, tiene los ojos de color marrones, es de nacionalidad española, su origen étnico es europeo y habla varios idiomas entre los que destacan el inglés, el ruso y el español.

La Policía Nacional también ha pedido la colaboración ciudadana para encontrar a este hombre que está catalogado entre como "hacktivista NoName057".

Además, desde la Policía Nacional se ha prometido a todo aquel que aporte cualquier dato sobre Enrique Arias Gil que la información "será 100% confidencial".

¿Cómo aportar información sobre este fugitivo buscado?

Por eso, desde la Policía Nacional se ha puesto a disposición el teléfono 091 para recabar cualquier información que pueda dar con el paradero de este supuesto delincuente.

Por su parte, la Europol ha creado un perfil sobre Enrique Arias Gil en su página web sobre los fugitivos más buscados de toda Europa donde se puede aportar cualquier información.