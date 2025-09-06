Redacción Andalucía Europa Press 06 SEP 2025 - 13:53h.

El arresto del hombre residente en Barcelona se produjo en una gasolinera de la A-7 en Huércal-Overa

Los agentes observaron cómo el sospechoso dejaba de repostar al percatarse de la presencia de la patrulla

Compartir







AlmeríaUn fugitivo ha sido detenido en Almería, concretamente en la autovía A-7 cerca del municipio de Huércal-Overa, ya que tenía en vigor hasta 25 órdenes judiciales por delitos contra el patrimonio, sobre todo.

Según ha informado la Guardia Civil este 6 de septiembre, de esa cifra, pesaban 15 requisitorias de arresto e ingreso en prisión para el hombre residente en Barcelona, pero que estaba conduciendo por el sur.

PUEDE INTERESARTE Detenido en Barcelona un fugitivo de Italia que tenía pendiente una condena de 28 años de prisión

Acompañado de una menor de edad, el prófugo se encontraba con su coche estacionado en un surtidor de una gasolinera situada junto a la carretera del Mediterráneo.

De repente, al percatarse de la llegada al lugar de una patrulla de la Benemérita, dejó a medias el repostaje de combustible para meterse dentro de un restaurante de la estación de servicio, "en actitud evasiva y levantando sospechas".

PUEDE INTERESARTE Detienen a uno de los fugitivos más peligrosos de Italia: vivía en Alicante con identidad falsa

Un robo de 5.500 euros en Burgos

Los agentes fueron en su búsqueda para que se identificase ante ellos y, de forma reiterada, trató de aportar datos personales ficticios, por lo que condujeron al varón y a la niña hasta un Cuartel del Instituto Armado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Allí lograron averiguar su verdadera identidad. Tenía varios señalamientos de detención, personación, averiguación de domicilio e ingreso en la cárcel por hechos cometidos en toda la geografía española.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En uno de ellos, ha destacado la Guardia Civil, presuntamente robó 5.500 euros de un negocio que está ubicado en la provincia de Burgos. Este suceso ha podido ser resuelto gracias al arresto.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Tras esta actuación, los guardias civiles han puesto a la menor a disposición de sus tutores legales, quedando salvaguardado, los intereses superiores de la protección de los menores.