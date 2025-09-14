Detienen a los capitanes de los dos pesqueros, uno gallego, que colisionaron en Mauritania

El barco gallego 'Tafra 3', con bandera mauritana, se hundió tras chocar contra un buque ruso con pabellón de Gambia

Una investigación determinará las causas del suceso que se saldó con 21 supervivientes, entre ellos cinco españoles

Los capitanes de los pesqueros 'Tafra 3' y 'Right Whale', que este viernes colisionaron en aguas mauritanas, fueron arrestados por las autoridades del país magrebí en el marco de una investigación judicial, ha confirmado este domingo a EFE una fuente de la Guardia Costera de Mauritania.

Además, la misma fuente ha indicado que próximamente se iniciará una investigación técnica para determinar las causas del incidente.

Cinco personas, de nacionalidad mauritana, permanecen desaparecidas como consecuencia del hundimiento del pesquero gallego 'Tafra-3', de bandera mauritana, con 26 tripulantes a bordo, al menos cinco de ellos españoles, después de una colisión con el 'Right Whale', un buque ruso con pabellón de Gambia.

La colisión del buque 'Right Whale', de capital ruso, provocó una gran brecha en el costado de estribor del 'Tafra 3' -que, al parecer, se encontraba en maniobra- lo que hizo que se hundiese de una manera muy rápida.