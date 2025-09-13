Redacción Galicia 13 SEP 2025 - 12:08h.

Cinco personas están desparecidas en Mauritania después de un choque entre dos barcos

A bordo del 'Tafra 3', construído en 2001, iban 26 personas

Al menos cinco personas están desparecidas en Mauritania después de que el pesquero 'Right Whale', de 105 metros de eslora y bandera de Gambia, colisionase con un pesquero de capital gallego-mauritano, el 'Tafra 3' con pabellón de Mauritania.

El suceso se produjo en la tarde de este viernes frente a la costa de Nouadhibou, en el norte de Mauritania, donde actualmente se encuentran faenando muchas embarcaciones.

Diferentes barcos de capital gallego colaboran en la búsqueda

A bordo del 'Tafra 3', construído en 2001, iban 26 personas, según han informado fuentes de Salvamento Marítimo consultadas por Europa Press, y fueron rescatadas 21. Actualmente, al menos otras cinco personas siguen desaparecidas.

Asimismo, en la zona se encuentran diferentes barcos de capital gallego que colaboran en la búsqueda. Por su parte, Salvamento Marítimo solicitó a sus homólogos MRCC Mauritania la actualización de operaciones de búsqueda y están a la espera de recibir información sobre el operativo.