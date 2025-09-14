Suspenden el servicio de AVE y Larga Distancia entre Madrid y Zaragoza por un incendio cerca de Calatayud

Los trenes que tienen que cruzar por esa zona del fuego han sido detenidos en las estaciones o no han comenzado los viajes

Los pasajeros han recibido el aviso de la operadora del servicio, que les ha alertado de que se iban a registrar retrasos

La circulación de trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia entre Madrid y Zaragoza se encuentra suspendida debido a un incendio próximo a la infraestructura ferroviaria en la localidad aragonesa de Calatayud.

Los pasajeros, destaca Heraldo de Aragón, han recibido el aviso de la operadora del servicio, que les ha alertado de que se iban a registrar retrasos.

