Un error informático provocó la caída de 300 servidores de Adif y con ello la afectación del servicio de los trenes de alta velocidad con origen y destino en Madrid

Óscar Puente avisa de dos años más de incidencias en los trenes al confluir los nuevos con otros que ya están obsoletos

La normalidad ha vuelto en la circulación de todas las líneas de alta velocidad de España, después de que este jueves la caída de los servidores informáticos de Adif afectara a los trenes con origen o destino en la capital. El servicio se desarrolla este viernes de la forma habitual, según ha informado el gestor de la red ferroviaria, Adif.

"Una vez recuperadas las aplicaciones esenciales y los sistemas de control y regulación, la circulación en todas las líneas de alta velocidad se desarrolla con normalidad desde el inicio del servicio", ha detallado el gestor público de la red ferroviaria en un mensaje en la red social X.

La caída de los servidores informáticos de Adif, este jueves por la mañana, provocó paradas y retrasos de los trenes de alta velocidad con origen o destino en Madrid. Debido a este problema, la información de llegadas y salidas de las dos principales estaciones madrileñas (Atocha y Chamartín) no estaba disponible.

Los sistemas de comunicación afectados por la incidencia volvieron a funcionar correctamente por la tarde, pasadas las 18.00 horas, aunque los trenes de alta velocidad siguieron acumulando retrasos durante toda la jornada.

Varios usuarios de los trenes aseguraron que los retrasos llegaron a superar la hora, mientras que Renfe ha comunicó que se habilitaron cambios y anulaciones sin coste para los billetes de los trenes afectados durante todo el día de ayer.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, estaba compareciendo en una comisión del Congreso de los Diputados, para explicar la situación del sistema ferroviario en España, cuando se informaba de la incidencia en los servidores de Adif.

Sobre esta incidencia detalló que se habían caído 300 servidores de Adif, por lo que el problema respondía a un error informático. "Tendremos que saber qué es lo que ha pasado. Afortunadamente han entrado los sistemas de refuerzo y el problema está solucionado y el tráfico se irá normalizando", añadió.

Ante las críticas de la oposición sobre las recurrentes incidencias en la red, Puente incidió en que solo un 0,43% de los viajeros de Renfe llegan tarde a su destino.

"Tenemos más del doble de la red ferroviaria de alta velocidad de Alemania o de Italia y casi el doble que la red ferroviaria de Francia y, sin embargo, nuestro porcentaje de incidencias es menor y tenemos una ratio de puntualidad más alta, según el último informe oficial publicado en el año 2024 de la Unión Europea", argumentó.