Renfe

Una nueva incidencia en la red ferroviaria causa retrasos en 32 trenes en el servicio entre Madrid y Córdoba

Imagen de un tren de Alta VelocidadRenfe
Una nueva incidencia en la red ferroviaria que une Madrid con Andalucía, localizada entre Ciudad Real y Brazatortas, ha causado retrasos en 32 trenes de Alta Velocidad y Media Distancia que tenían prevista su parada o su paso por la estación de Córdoba.

Renfe, en un mensaje en la red social X, ha anunciado que ya está solucionada y que se normaliza la circulación en la línea Madrid-Ciudad Real-Puertollano-Andalucía. De este modo, los trenes van recuperando su frecuencia de paso gradualmente.

El motivo, según ha apuntado el Administrador de la Infraestructura Ferroviaria (Adif) a Diario Córdoba, ha sido la ejecución de trabajos programados en Puertollano.

Además, han detallado que las demoras han afectado a todas las operadoras que utilizan la red. Los retrasos han sido de unos 60 minutos en los de Alta Velocidad y de unos 70 minutos en los convoyes de Media Distancia.

