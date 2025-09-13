Los retrasos de los trenes, debido a la incidencia entre Ciudad Real y Brazatortas, se han situado entre los 60 y 70 minutos

Óscar Puente avisa de dos años más de incidencias en los trenes al confluir los nuevos con otros que ya están obsoletos

Compartir







Una nueva incidencia en la red ferroviaria que une Madrid con Andalucía, localizada entre Ciudad Real y Brazatortas, ha causado retrasos en 32 trenes de Alta Velocidad y Media Distancia que tenían prevista su parada o su paso por la estación de Córdoba.

Renfe, en un mensaje en la red social X, ha anunciado que ya está solucionada y que se normaliza la circulación en la línea Madrid-Ciudad Real-Puertollano-Andalucía. De este modo, los trenes van recuperando su frecuencia de paso gradualmente.

El motivo, según ha apuntado el Administrador de la Infraestructura Ferroviaria (Adif) a Diario Córdoba, ha sido la ejecución de trabajos programados en Puertollano.

PUEDE INTERESARTE Restablecen los servicios de trenes de alta velocidad en Madrid al solventarse la caída de los servidores de Adif

Además, han detallado que las demoras han afectado a todas las operadoras que utilizan la red. Los retrasos han sido de unos 60 minutos en los de Alta Velocidad y de unos 70 minutos en los convoyes de Media Distancia.