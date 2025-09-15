Logo de telecincotelecinco
Sociedad
Huelga

Colas de una hora de espera en el control de seguridad del aeropuerto de Barajas, Madrid, por la huelga del personal de seguridad

Pasajeros haciendo cola en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas
Pasajeros haciendo cola en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, en una imagen de archivoCordonPress
Los pasajeros del aeropuerto de Barajas afrontan esperas de hasta 60 minutos a primera hora de esta mañana para pasar por los controles de seguridad, en el segundo día de huelga convocada por un grupo de vigilantes de seguridad de la empresa Trablisa.

En una nota remitida este lunes, la Asociación Española de Consumidores exige que se agoten las vías de negociación para desconvocar la huelga y que no se siga perjudicando a los consumidores, que ayer ya tuvieron que sufrir retrasos de más de hora y media en los controles y algunos incluso perdieron los vuelos.

Cambios y reubicaciones de pasajeros afectados

La Asociación también ha querido agradecer a las aerolíneas la capacidad de reubicación de los pasajeros y los cambios de horarios que están haciendo, y ha recordado que también a ellas les perjudica esta situación. 

