Agencia EFE 15 SEP 2025 - 11:11h.

Segunda jornada de huelga de los vigilantes de seguridad de la empresa Trablisa en el aeropuerto de Barajas, Madrid

Caos en el aeropuerto de Madrid-Barajas por la huelga del personal de seguridad: las colas de acceso han superado la hora y media de espera

Los pasajeros del aeropuerto de Barajas afrontan esperas de hasta 60 minutos a primera hora de esta mañana para pasar por los controles de seguridad, en el segundo día de huelga convocada por un grupo de vigilantes de seguridad de la empresa Trablisa.

En una nota remitida este lunes, la Asociación Española de Consumidores exige que se agoten las vías de negociación para desconvocar la huelga y que no se siga perjudicando a los consumidores, que ayer ya tuvieron que sufrir retrasos de más de hora y media en los controles y algunos incluso perdieron los vuelos.

Cambios y reubicaciones de pasajeros afectados

La Asociación también ha querido agradecer a las aerolíneas la capacidad de reubicación de los pasajeros y los cambios de horarios que están haciendo, y ha recordado que también a ellas les perjudica esta situación.

