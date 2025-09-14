El personal de seguridad del aeropuerto de Madrid-Barajas ha convocado una huelga con la que ha provocado largas colas

Los pasajeros tienen que realizar colas para acceder al control de seguridad que superan la hora y media de espera

Compartir







MadridEl cambio de quincena en el aeropuerto madrileño de Barajas se está viviendo como un auténtico caos debido a la huelga convocada por los trabajadores encargados de los filtros de pasajeros y de los accesos rápidos (Fast Track).

El personal de la empresa afectada Trablisa, responsable de esos servicios de seguridad, ha convocado una huelga que ha comenzado este domingo 14 de septiembre y que está provocando larguísimas colas en el acceso a los controles de seguridad del aeropuerto de Madrid.

¿Por qué se ha convocado esta huelga?

Los trabajadores de Trablisa han convocado estos parones en los que demandan mejoras salariales, pluses de verano y de peligrosidad, incentivos para quienes no tengan faltas de asistencia en el mes, una mejora en las bajas médicas y que no computen como déficit de jornada y un establecimiento de un comité de centro para mejorar la comunicación entre la empresa y los trabajadores de seguridad con los que cuenta la plantilla.

Debido a que las negociaciones entre la empresa y los trabajadores no han prosperado, el equipo de seguridad ha decidido llevar a cabo esta huelga que está afectando a miles de pasajeros que vuelan desde el aeropuerto de Barajas.

PUEDE INTERESARTE Un avión que cubría la ruta entre Madrid-París tiene que aterrizar de emergencia

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Según los primeros sondeos de los sindicatos, la mayoría de la plantilla ha secundado estos parones y parece ser que el 80% del personal afectado ha ido a la huelga.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Servicios mínimos

No obstante, hay que destacar que con motivo de la huelga, la Delegación del Gobierno en Madrid ha fijado unos servicios mínimos para evitar el caos que se esta produciendo en el aeropuerto madrileño.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Por su parte, la compañía de seguridad, según consta en un comunicado, ha pedido al Instituto Regional de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid para que esta huelga sea declarada "ilegal y abusiva".

Consideran que incumple los requisitos legales y formales y vulnera el deber de "paz social" derivado por acuerdos previos. Es por ello que han adelantado que interpondrá una demanda judicial.

Colas y caos en Barajas debido a la huelga del personal de seguridad

Por eso, se están produciendo larguísimas colas en el acceso a los controles de seguridad del aeropuerto de Barajas.

Miles de pasajeros se amontonan para poder pasar por las cintas del aeropuerto y así acceder a las puertas de embarque desde donde salen sus vuelos programados.

Debido a estas aglomeraciones, varios usuarios han acudido a las redes sociales para denunciar este caos que se está viviendo en el aeropuerto madrileño.

En estas publicaciones se puede observar las largas colas y los grupos de pasajeros que intentan acceder a los controles de seguridad que se encuentran limitados debido al gran seguimiento que ha tenido esta huelga convocada por el equipo de seguridad.

Según los primeros datos recogidos, a las 09:00 horas de la mañana la espera en los controles del Aeropuerto de Madrid Barajas se acercaba a la hora y media, cuando el domingo anterior (el 7 de septiembre) tan solo llegaba a diez minutos.