El hombre que mató con unas tijeras a su mujer en El Algar salió a la calle "ensangrentado y gritando que la víctima estaba en su casa"

Un hombre de 66 años mata a cuchilladas a su mujer en El Algar, en Cartagena

Compartir







Conmoción en la localidad de El Algar, en Cartagena, en Murcia, tras el asesinato de una mujer a manos presuntamente de su pareja. La víctima ha muerto a causa de las cuchilladas que le ha asestado el hombre cuando ambos se encontraban en su domicilio. El individuo, que utilizó unas tijeras para cometer el crimen, ya ha sido detenido.

Según informa Mar Magro, el agresor, identificado como Antonio, de 66 años, ha sido arrestado inmediatamente tras ser localizado por los agentes por un delito de homicidio.

Ha sido él el que a las 08:30 horas de la mañana de este martes ha salido a la calle muy nervioso, ensangrentado, y le ha dicho a los vecinos -les ha gritado- que había una mujer tendida en el suelo de su casa, la vivienda que comparten en El Algar él y su mujer.

Ginesa, de 65 años, ha sido localizada sin vida por la Guardia Civil

Cuando la Guardia Civil ha entrado en el domicilio ha encontrado el cuerpo sin vida de Ginesa, de 65 años, con heridas de arma blanca.

Entre ellos no había denuncias por violencia de género. Medios locales apuntan a que el agresor podía sufrir depresión. Las autoridades investigan lo ocurrido para esclarecer las circunstancias del homicidio.