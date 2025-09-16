Logo de telecincotelecinco
Un hombre de 66 años mata a cuchilladas a su mujer en El Algar, en Cartagena

Zona de El Algar, en Cartagena
Zona de El Algar, en Cartagena, donde han transcurrido los hechosInformativos Telecinco
Un hombre de 66 años ha sido detenido en la mañana de este martes en la diputación cartagenera de El Algar como presunto autor de la muerte de su mujer a cuchilladas, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

El suceso ha tenido lugar esta mañana en el interior de una vivienda de la citada localidad y cuando han llegado los agentes han encontrado el cuerpo sin vida de la víctima, una mujer de 64 años, con signos de violencia por arma blanca.

Poco después, se ha detenido a su marido, de 66 años, como presunto autor de un delito de homicidio.

Las autoridades mantienen abierta una investigación

Según las fuentes, entre ambos no existían antecedentes por violencia de género. Se han realizado todas las comprobaciones pertinentes.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer todas las circunstancias que rodean el suceso.

